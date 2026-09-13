احداث ۳۳۰۰ واحد مسکونی ویژه زوجهای جوان در آذربایجانغربی برنامه ریزی می شود
به گزارش کردپرس، پیمان آرامون گفت: این اقدام در راستای سیاستهای کلان دولت برای تسهیل خانهدار شدن اقشار جوان و اجرای طرحهای حمایتی مسکن صورت میگیرد. هدف از این برنامهریزی، پاسخ به بخشی از نیاز مسکن در استان با تمرکز بر فراهمسازی زیرساختهای پایدار برای تشکیل خانواده و تحکیم بنیانهای اجتماعی است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان با اشاره به روند پیشرفت این طرح، اظهار کرد: زمینهای مورد نیاز برای این پروژه در مناطق مستعد شناسایی شده و هماکنون تیمهای کارشناسی در حال انجام مطالعات ژئوتکنیک، توپوگرافی و امکانسنجی زیرساختی هستند. این مرحله به عنوان زیربنای اصلی، برای تهیه نقشهها و طرحهای آمادهسازی و اجرایی ضروری است تا کیفیت ساختوسازها تضمین شود.
او افزود: پس از تکمیل مطالعات امکانسنجی، عملیات آمادهسازی اراضی شامل تفکیک، طراحی شبکه معابر و تأمین زیرساختهای خدماتی آغاز خواهد شد. هدف این است که بستری فراهم شود تا پروژههای مسکن تنها به ساخت واحد محدود نماند و مجموعهای با امکانات رفاهی و استانداردهای شهرسازی مدرن برای سکونت زوجهای جوان ایجاد گردد.
آرامون همچنین تأکید کرد: سرعتبخشی به اجرای پروژههای مسکن حمایتی در اولویت کاری این ادارهکل قرار دارد و تمامی ظرفیتهای قانونی برای تسهیل و تسریع در روند ساخت این ۳۳۰۰ واحد به کار گرفته شده است. نظارت بر کیفیت و رعایت آییننامههای ساختمانی در تمامی مراحل از تدوین طرحهای آمادهسازی تا اجرای نهایی، جزو الزامات اصلی این پروژه خواهد بود.
او در پایان گفت: همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط در تأمین زیرساختهای خدمات شهری، نقشی تعیینکننده در بهرهبرداری بهموقع از این واحدها خواهد داشت. راه و شهرسازی استان در تلاش است با ایجاد تعامل سازنده بین سازمانهای خدماترسان، دغدغههای مربوط به تأمین امکانات جانبی مسکن را برای متقاضیان جوان به حداقل برساند تا فرآیند واگذاری و سکونت با کمترین چالش انجام شود.
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