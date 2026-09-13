امسال شرایط دریاچه ارومیه و تالابهای پیرامونی امیدوارکننده تر است
به گزارش کردپرس، آرزو اشرفیزاده در جریان بررسی وضعیت تالابهای درگهسنگی، کانیبرازان، یادگارلو، سولدوز، شورگل حسنلو در گفت و گویی خبری اظهار کرد: بارشهای سال آبی جاری و اقدامات انجامشده در مدیریت منابع آب، شرایط آبی بسیاری از تالابهای پیرامونی دریاچه ارومیه را نسبت به سال گذشته بهبود داده است.
او با اشاره به وضعیت مناسبتر تالاب درگهسنگی افزود: این تالاب در مقطع مشابه سال گذشته با خشکی قابل توجهی مواجه بود، اما امسال از پهنه آبی مناسبتری برخوردار است و حضور پرندگان آبزی و کنارآبزی نیز نشاندهنده بهبود شرایط زیستگاه است.
اشرفیزاده تأکید کرد: تالابهای پیرامونی را باید در ارتباط با دریاچه ارومیه دید و تأمین نیاز آبی محیطزیستی تالابها، مدیریت مصرف آب، جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز، باز نگهداشتن مسیرهای طبیعی ورود آب و استفاده از روانآبها و سیلابهای احتمالی باید با جدیت دنبال شود.
او مشارکت جوامع محلی، تشکلهای محیطزیستی و رسانهها را در حفاظت پایدار از تالابها مؤثر دانست و گفت: وضعیت مناسب فعلی فرصتی برای تثبیت شرایط این زیستگاههاست و تداوم آن نیازمند همکاری دستگاههای اجرایی، کشاورزان، جوامع محلی، تشکلهای محیطزیستی و رسانههاست.
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