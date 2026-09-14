خبر نویسنده: 3245 ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ۱۲:۳۰ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
دبیر شورای وزیران اقلیم: نفت به نقطه مشترک اربیل و بغداد تبدیل شده است
آمانج رحیم، دبیر شورای وزیران اقلیم کردستان، با تشریح نتایج مذاکرات اربیل و بغداد گفت وزیر دارایی عراق بر رفتار عادلانه با اقلیم تأکید کرده و نفت اکنون به یکی از نقاط مشترک دو طرف تبدیل شده است.
به گزارش کردپرس، آمانج رحیم، دبیر شورای وزیران اقلیم کردستان، اعلام کرد مذاکرات اخیر اربیل و بغداد ثمربخش بوده و حقوق کارکنان همچنان در اولویت اقلیم قرار دارد.
دیدگاه کاربران