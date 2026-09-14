دبیر شورای وزیران اقلیم: نفت به نقطه مشترک اربیل و بغداد تبدیل شده است

آمانج رحیم گفت اقلیم کردستان پیشنهاد کرده است حقوق و دستمزد کارکنان از هرگونه اختلاف میان اربیل و بغداد دور نگه داشته شود.

وی افزود برای نخستین بار، اقلیم کردستان در آماده‌سازی پیش‌نویس بودجه عراق مشارکت خواهد داشت و وزیر دارایی عراق نیز در جریان مذاکرات تأکید کرده است که در قبال اقلیم کردستان عادلانه رفتار خواهد کرد.

دبیر شورای وزیران اقلیم کردستان همچنین گفت اگر نفت پیشتر یکی از مسائل مورد اختلاف میان اربیل و بغداد بوده است، اکنون به نقطه مشترک دو طرف تبدیل شده است.

به گفته آمانج رحیم، ۱۸۰ هزار بشکه نفت اقلیم کردستان صادر می‌شود و اقلیم کردستان نیز حدود ۵ تا ۶ هزار میلیارد دینار برای خزانه عمومی عراق تأمین می‌کند.