کردپرس
رفع تصرف ۴۸ قطعه از اراضی ملی در کردستان
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ۱۳:۰۸ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
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رفع تصرف ۴۸ قطعه از اراضی ملی در کردستان

سرویس کردستان - سرپرست معاونت املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی کردستان از رفع تصرف ۴۸ قطعه از اراضی ملی استان به مساحت بیش از ۹۵ هزار مترمربع و به ارزش بیش از پنج هزار و ۲۶۳ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش کرد پرس، زانیار زندی در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: این اراضی در جریان گشت زنی های یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن در سطح استان شناسایی و پس از انجام اقدامات قانونی و صدور آرای قضایی، رفع تصرف شد.

وی اظهار کرد: مجموع مساحت اراضی رفع تصرف شده ۹۵ هزار و ۶۰۸ مترمربع است که ارزش آن بیش از پنج هزار و ۲۶۳ میلیارد ریال برآورد می شود.

سرپرست معاونت املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی کردستان افزود: متصرفان با اقداماتی از جمله دیوارکشی، فنس کشی و احداث بنا، این اراضی ملی را در تصرف خود قرار داده بودند که با پیگیری یگان حفاظت و طی مراحل قانونی، عملیات خلع ید انجام شد.

زندی با بیان اینکه ۴۵ مورد از مجموع ۴۸ قطعه رفع تصرف شده در محدوده شهر سنندج قرار دارد، ادامه داد: تمامی اراضی پس از رفع تصرف به اداره کل راه و شهرسازی کردستان بازگردانده شد.

وی صیانت از اراضی ملی و پیشگیری از زمین خواری را از اولویت های یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن عنوان کرد و یادآور شد: گشت های حفاظتی به صورت مستمر در حوزه های استحفاظی استان انجام می شود تا از هرگونه تعرض و تصرف غیرقانونی جلوگیری شود.

سرپرست معاونت املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی کردستان همچنین بر اهمیت همکاری شهروندان در حفاظت از اراضی دولتی تأکید کرد و بیان کرد: گزارش های مردمی نقش مهمی در شناسایی به موقع تخلفات و جلوگیری از تداوم تصرفات دارد.

زندی از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک به زمین خواری یا تعرض به اراضی دولتی، موضوع را به یگان حفاظت اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان اطلاع دهند.

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