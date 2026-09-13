سه گذرگاه مرزی عراق با ایران بازگشایی شد

عراق محدودیت‌های اعمال‌شده در سه گذرگاه مرزی با ایران را لغو کرد و ازسرگیری تردد مسافری و تجاری در این مرزها را اعلام کرد.

به گزارش کردپرس، مرکز اطلاع‌رسانی امنیتی عراق اعلام کرد تردد مسافران و فعالیت‌های تجاری در گذرگاه‌های «الشیب» (چذابه)، شلمچه و «مندلی» (سومار) از سر گرفته می‌شود.

با این تصمیم، محدودیت‌های اعمال‌شده در این سه مرز زمینی برداشته شده و رفت‌وآمد مسافری و تجاری دوباره برقرار خواهد شد.