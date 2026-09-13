خبر نویسنده: 3245 ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ۲۳:۱۰ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
سه گذرگاه مرزی عراق با ایران بازگشایی شد
عراق محدودیتهای اعمالشده در سه گذرگاه مرزی با ایران را لغو کرد و ازسرگیری تردد مسافری و تجاری در این مرزها را اعلام کرد.
به گزارش کردپرس، مرکز اطلاعرسانی امنیتی عراق اعلام کرد تردد مسافران و فعالیتهای تجاری در گذرگاههای «الشیب» (چذابه)، شلمچه و «مندلی» (سومار) از سر گرفته میشود.
با این تصمیم، محدودیتهای اعمالشده در این سه مرز زمینی برداشته شده و رفتوآمد مسافری و تجاری دوباره برقرار خواهد شد.
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