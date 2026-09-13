کردپرس
سه گذرگاه مرزی عراق با ایران بازگشایی شد
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ۲۳:۱۰ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
اندازه متن:
تلگرام واتساپ

سه گذرگاه مرزی عراق با ایران بازگشایی شد

عراق محدودیت‌های اعمال‌شده در سه گذرگاه مرزی با ایران را لغو کرد و ازسرگیری تردد مسافری و تجاری در این مرزها را اعلام کرد.

به گزارش کردپرس، مرکز اطلاع‌رسانی امنیتی عراق اعلام کرد تردد مسافران و فعالیت‌های تجاری در گذرگاه‌های «الشیب» (چذابه)، شلمچه و «مندلی» (سومار) از سر گرفته می‌شود.

با این تصمیم، محدودیت‌های اعمال‌شده در این سه مرز زمینی برداشته شده و رفت‌وآمد مسافری و تجاری دوباره برقرار خواهد شد.

مطالعه بیشتر
خبر قبلی و بعدی
آغاز بکار مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر از مهرماه امسال در کرمانشاه
خبر قبلی
آغاز بکار مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر از مهرماه امسال در کرمانشاه
دیدار هیئت دم پارتی با اوجالان در جزیره امرالی
خبر بعدی
دیدار هیئت دم پارتی با اوجالان در جزیره امرالی
خبرهای مرتبط

دیدگاه کاربران

۰ نظر
امتیاز:
(۰)
دیدگاه‌های ارسال‌شده پس از تأیید ناظران منتشر خواهند شد.