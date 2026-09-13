کردپرس
مقاومت عراق: حمله به تأسیسات نفت عربستان افتخار است، اما کار ما نبود
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ۱۲:۳۹ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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مقاومت عراق: حمله به تأسیسات نفت عربستان افتخار است، اما کار ما نبود

مقاومت اسلامی عراق ضمن رد اتهام دست داشتن در حمله به تأسیسات حیاتی عربستان، از موضع دولت عراق در پذیرش این اتهام‌ها بدون ارائه شواهد و تحقیقات روشن انتقاد کرد.

به گزارش کردپرس، مقاومت اسلامی عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد: «در حالی که پیروزی‌های میدانی پی‌درپی ملت سربلند یمن در برابر نیروهای سعودی و مزدوران آن را تبریک می‌گوییم، تأکید می‌کنیم اتهام‌های مطرح‌شده علیه مقاومت عراق درباره هدف قرار دادن تأسیسات حیاتی عربستان در روز جمعه گذشته، افتخاری است که ادعای آن را نداریم.»

مقاومت عراق همچنین از موضع دولت عراق در قبال این اتهام‌ها ابراز تعجب کرد و گفت دولت عراق در پذیرش این ادعاها شتاب‌زده عمل کرده است، بدون آنکه به شواهد معتبر یا تحقیقات روشن و ملموسی استناد کند.

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