به گزارش کردپرس، «مظلوم عبدی» مشاور ریاست جمهوری سوریه، به همراه هیئتی از مجروحان آتش‌سوزی زندان کوبانی که در بیمارستان این شهر تحت درمان هستند، عیادت کرد و ضمن جویا شدن از وضعیت سلامتی آنان، برایشان آرزوی بهبودی و شفای عاجل کرد.

به نوشته آژانس خبری هاوار، عبدی پیش از حضور در بیمارستان، به قبرستان شهر کوبانی رفت و با خانواده‌های زندانیانی که در جریان آتش‌سوزی زندان این شهر جان خود را از دست داده‌اند، دیدار و گفت‌وگو کرد.

این تحولات پس از جان باختن سامی شیخ‌موس حسو، معروف به سیپان، از نیروهای تیپ حسکه، آغاز شد. پس از جان باختن وی، روز گذشته در چندین شهر تظاهرات و تجمع‌هایی برگزار شد و در کوبانی نیز هزاران نفر به خیابان‌ها آمدند.

در جریان این تجمع‌ها، نیروهای امنیت عمومی تلاش کردند در روند اعتراضات مداخله کرده و معترضان را از یکدیگر جدا کنند که در پی آن، درگیری و ناآرامی‌هایی در منطقه رخ داد. در جریان این ناآرامی‌ها، نیروهای امنیتی شماری از جوانان را بازداشت و به زندان کوبانی منتقل کردند.

پس از انتقال بازداشت‌شدگان به زندان، انتشار اخباری مبنی بر احتمال انتقال آنان به زندان‌های حلب موجب افزایش تنش در داخل زندان شد. در ادامه، درگیری و آشوب در زندان شکل گرفت و در بخش‌هایی از آن آتش‌سوزی رخ داد.

بر اساس گزارش منتشرشده، در این آتش‌سوزی هشت زندانی جان خود را از دست داده و ۱۷ زندانی دیگر نیز زخمی شدند. مظلوم عبدی با حضور در بیمارستان کوبانی، از شماری از مجروحان این حادثه عیادت کرد.