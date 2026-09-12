کردپرس
عراق مرزهای شلمچه و چذابه با ایران را بست؛ مرز مهران باز است
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ۰۹:۳۵ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
اندازه متن:
تلگرام واتساپ

عراق مرزهای شلمچه و چذابه با ایران را بست؛ مرز مهران باز است

برخی منابع عراقی از توقف تردد مسافر و کالا در گذرگاه‌های شلمچه و چذابه با ایران تا اطلاع ثانوی خبر داده‌اند؛ همزمان فرماندار مهران تعطیلی این مرز را تکذیب و از ادامه فعالیت‌های مسافری و تجاری خبر داد.

به گزارش کردپرس، برخی منابع عراقی از بسته شدن گذرگاه‌های مرزی شلمچه و چذابه با ایران خبر داده‌اند، در حالی که مقام‌های ایرانی تعطیلی مرز مهران را تکذیب و بر ادامه فعالیت این مرز تأکید کرده‌اند.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، از بامداد امروز تردد کالا و مسافر از گذرگاه‌های شلمچه و چذابه تا اطلاع ثانوی متوقف شده است.

در پی این تصمیم، شمار زیادی از شهروندان و مسافران در دو سوی مرز بلاتکلیف و سرگردان شده‌اند و گزارش‌های میدانی از توقف تردد و تجمع مسافران در نزدیکی پایانه‌های مرزی حکایت دارد.

با وجود انتشار این گزارش‌ها، هنوز علت رسمی تصمیم دولت عراق برای توقف فعالیت گذرگاه‌های شلمچه و چذابه اعلام نشده است.

در همین حال، فرماندار مهران با تکذیب شایعات منتشرشده درباره تعطیلی این گذرگاه، اعلام کرد تردد زائران و فعالیت‌های تجاری و گمرکی در مرز مهران بدون وقفه و به‌صورت روان ادامه دارد.

 

مطالعه بیشتر
خبر قبلی و بعدی
برخی منابع عراقی از مسدود شدن گذرگاه مرزی شلمچه خبر می‌دهند
خبر قبلی
برخی منابع عراقی از مسدود شدن گذرگاه مرزی شلمچه خبر می‌دهند
قتل سیپان حزنی و یک پرسش کلیدی؛ آیا دمشق می‌تواند امنیت کردها را تضمین کند؟
خبر بعدی
قتل سیپان حزنی و یک پرسش کلیدی؛ آیا دمشق می‌تواند امنیت کردها را تضمین کند؟
خبرهای مرتبط

دیدگاه کاربران

۰ نظر
امتیاز:
(۰)
دیدگاه‌های ارسال‌شده پس از تأیید ناظران منتشر خواهند شد.