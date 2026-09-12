عراق مرزهای شلمچه و چذابه با ایران را بست؛ مرز مهران باز است
به گزارش کردپرس، برخی منابع عراقی از بسته شدن گذرگاههای مرزی شلمچه و چذابه با ایران خبر دادهاند، در حالی که مقامهای ایرانی تعطیلی مرز مهران را تکذیب و بر ادامه فعالیت این مرز تأکید کردهاند.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، از بامداد امروز تردد کالا و مسافر از گذرگاههای شلمچه و چذابه تا اطلاع ثانوی متوقف شده است.
در پی این تصمیم، شمار زیادی از شهروندان و مسافران در دو سوی مرز بلاتکلیف و سرگردان شدهاند و گزارشهای میدانی از توقف تردد و تجمع مسافران در نزدیکی پایانههای مرزی حکایت دارد.
با وجود انتشار این گزارشها، هنوز علت رسمی تصمیم دولت عراق برای توقف فعالیت گذرگاههای شلمچه و چذابه اعلام نشده است.
در همین حال، فرماندار مهران با تکذیب شایعات منتشرشده درباره تعطیلی این گذرگاه، اعلام کرد تردد زائران و فعالیتهای تجاری و گمرکی در مرز مهران بدون وقفه و بهصورت روان ادامه دارد.
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