به گزارش کردپرس، نهاد اطلاع‌رسانی امنیتی عراق اعلام کرد که نهادهای امنیتی ذی‌صلاح، تمهیدات اداری و امنیتی را در تعدادی از گذرگاه‌های مرزی این کشور آغاز کرده‌اند که اجرای این اقدامات مستلزم بسته شدن این گذرگاه‌هاست.

این نهاد همچنین اعلام کرد که گذرگاه‌های زرباطیه و المنذریه به روی تردد مسافران باز هستند.