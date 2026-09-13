خبر نویسنده: 3245 ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ۱۲:۳۸ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
دولت عراق علت بستن برخی گذرگاههای مرزی را اعلام کرد
نهاد اطلاعرسانی امنیتی عراق اعلام کرد بسته شدن برخی گذرگاههای مرزی بهدلیل اجرای تمهیدات اداری و امنیتی است.
به گزارش کردپرس، نهاد اطلاعرسانی امنیتی عراق اعلام کرد که نهادهای امنیتی ذیصلاح، تمهیدات اداری و امنیتی را در تعدادی از گذرگاههای مرزی این کشور آغاز کردهاند که اجرای این اقدامات مستلزم بسته شدن این گذرگاههاست.
این نهاد همچنین اعلام کرد که گذرگاههای زرباطیه و المنذریه به روی تردد مسافران باز هستند.
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