قیس خزعلی: انحصار سلاح در دست دولت مطالبەای مشروع و درست است

دبیرکل عصائب اهل حق با اشاره به اختلافات سیاسی در عراق گفت انحصار سلاح در دست دولت مطالبەای مشروع و درست برای تثبیت نهادهای دولتی است

به گزارش کردپرس، قیس خزعلی، دبیرکل جنبش عصائب اهل حق، در گفت‌وگویی رسانه‌ای با شماری از شبکه‌های عراقی، درباره تحولات سیاسی و امنیتی عراق و منطقه اظهارنظر کرد.

خزعلی گفت سقوط نظام در ایران پیامدهایی خواهد داشت که تنها این کشور را دربرنمی‌گیرد، بلکه تمام کشورهای منطقه را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

وی افزود موضع عراق در قبال ایران در مواضع مرجعیت، دولت و مردم عراق بازتاب یافته است.

دبیرکل عصائب اهل حق اظهار کرد برخی کشورها پروژه‌ای را برای پایان دادن به قدرت شیعیان در عراق دنبال می‌کنند.

خزعلی درباره سلاح گروه‌های مسلح نیز گفت انحصار سلاح در دست دولت، مطالبه‌ای مشروع و درست برای تثبیت نهادهای دولتی است و رهبران سیاسی شیعه بیش از دیگران با موضوع انحصار سلاح در دست دولت مرتبط هستند.

او افزود نیروهای چارچوب هماهنگی به‌طور کلی به ضرورت پیشبرد پروژه انحصار سلاح در دست دولت باور دارند و تأکید کرد: «هیچ تناقضی در مواضع ما وجود ندارد و زمان آن رسیده است که یک گام به جلو برداریم و بخشی از حوزه فعالیت خود را به دولت واگذار کنیم.»

خزعلی ادامه داد وجود سلاح خارج از کنترل دولت، در گذشته دلایل عینی داشته که با اشغالگری و داعش مرتبط بوده است. به گفته وی، هیچ رهبر سیاسی‌ای نمی‌پذیرد که سلاح خارج از نهادهای دولتی باقی بماند و این پروژه از سوی مرجعیت مطرح و مورد تأیید چارچوب هماهنگی قرار گرفته است.

وی همچنین گفت از دادن امکان فرار از مجازات به مفسدان در ازای بازگرداندن اموال سرقت‌شده حمایت نمی‌کنند.

دبیرکل عصائب اهل حق تأکید کرد عراق به سامانه دفاع هوایی برای حفاظت از حریم هوایی خود در برابر نقض حاکمیت نیاز دارد و در عین حال بر حفظ روابط خوب با کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس تأکید کرد.

خزعلی درباره تشکیل کابینه عراق نیز گفت مرتبط کردن تکمیل کابینه دولت با جنبش صادقون و «لیث خزعلی» درست نیست.

وی در بخش دیگری از سخنانش درباره اختلافات میان احزاب کرد گفت: «پست معاون نخست‌وزیر مورد اختلاف اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان است».