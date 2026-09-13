کردپرس
رژیم صهیونیستی ارتفاعات حَربون در حومه دمشق را گلوله‌باران کرد
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ۱۸:۵۷ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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رژیم صهیونیستی ارتفاعات حَربون در حومه دمشق را گلوله‌باران کرد

سرویس سوریه - نیروهای رژِم صهیونیستی امروز ارتفاعات حَربون در غرب شهرک بیت‌جن در حومه دمشق را با چهار گلوله توپ هدف قرار دادند و همزمان یک نیروی زمینی این رژیم نیز وارد منطقه جورت العلوز در اطراف این شهرک شد.

به گزارش کردپرس، نیروهای رژیم صهیونیستی روز یکشنبه ۱۳ سپتامبر، ارتفاعات حَربون در غرب شهرک بیت‌جن در حومه دمشق را با چهار گلوله توپخانه گلوله‌باران کردند و یک نیروی زمینی نیز وارد منطقه جورت العلوز در اطراف این شهرک شد.

بر اساس گزارش منابع محلی، این حمله توپخانه‌ای ارتفاعات حَربون را هدف قرار داده است. همزمان، یک نیروی زمینی اسرائیل وارد منطقه جورت العلوز در اطراف بیت‌جن شد.

تاکنون اطلاعاتی درباره میزان خسارت‌های جانی و مادی ناشی از گلوله‌باران و ورود نیروهای اسرائیلی به این منطقه منتشر نشده است.

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