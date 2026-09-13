آغاز بکار مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر از مهرماه امسال در کرمانشاه

سرویس کرمانشاه _ پس سال ها فطرت و انتظار، مجوز تاسیس مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر کرمانشاه، صادر شد و این مجموعه از مهرماه امسال آماده پذیرش دانشجو در رشته های مختلف فرهنگی و هنری است. یابند.

به گزارش کردپرس؛ بهرام فاضلی زاد سرپرست مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر کرمانشاه با اعلام این خبر افزود: کرمانشاه از دیرباز یکی از کانون‌های فرهنگی و هنری پویا و شناخته شده در غرب ایران بوده و این شهر در بعد ملی و منطقه‌ای نقش آفرین و اثرگذار بوده است.

وی تصریح کرد: با توجه به این پیشینه و جایگاه تاریخی و فرهنگی، از مدت ها قبل ضرورت راه اندازی مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر کرمانشاه کاملا احساس می شد.

فاضلی زاد یادآور شد: یک مرکز با همین کارکرد در دهه ۸۰ و ۹۰ مدتی فعال بود و منشاء خدمات بسیاری بود ولی متاسفانه به دلیل مصوبه‌دولت مبنی بر منع ادارات دولتی سراسر کشور در ورود به فعالیت‌های آموزش عالی، فعالیت مرکز کرمانشاه که وابسته به یک نهاد دولتی بود؛ متوقف شد.

وی راه اندازی دوباره مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر را یکی از مطالبات جدی مردم فرهنگ دوست کرمانشاه طی سال‌های اخیر توصیف کرد و گفت: خوشبختانه با پیگیری‌های گسترده و مداوم، مجوز تاسیس مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر در استان کرمانشاه برای بخش خصوصی صادر شد.

سرپرست مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر کرمانشاه اظهار کرد: با اعلام فراخوان سراسری توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور، روند ثبت نام در کلاس‌های مرکز فرهنگ و هنر کرمانشاه هم اکنون در حال انجام است و از مهر ماه امسال این مجموعه رسما فعالیت خود را آغاز می کند.

وی ادامه داد: کلاس های این مرکز در رشته‌های نقاشی، موسیقی، گرافیک و معماری داخلی برگزار می‌شوند‌ و جوانان علاقه مند می توانند از طریق ثبت نام در این کلاس ها حضور یابند.