به گزارش کردپرس، علی فالح زیدی، نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، در دیدار با هیأتی از ائتلاف «مسئله ایزدی» و مسئولان یگان‌های مقاومت شنگال، آخرین تحولات امنیتی و اداری این منطقه و اقدامات لازم برای برقراری ثبات در آن را بررسی کرد.

زیدی اعلام کرد یگان‌های مقاومت شنگال آماده تحویل سلاح‌های خود به دولت هستند و تأکید کرد که کوه شنگال به‌طور کامل تحت کنترل امنیتی و اداری دولت فدرال قرار خواهد گرفت.

نخست‌وزیر عراق همچنین گفت کنترل سلاح از سوی دولت و یکپارچه‌سازی تصمیمات امنیتی، از اصول اساسی برای حفاظت از مردم شنگال، تثبیت ثبات و تضمین آینده ساکنان این منطقه است.

وی تأکید کرد دولت عراق حقوق اعضای یگان‌های مقاومت شنگال و یگان‌های زنان را تضمین می‌کند و افراد واجد شرایط می‌توانند بر اساس چارچوب‌های قانونی و رسمی، در نهادهای امنیتی عراق ادغام شوند.

زیدی همچنین تأکید کرد دولت اجازه نخواهد داد شنگال به میدان درگیری تبدیل شود و هیچ‌گونه حضور یا فعالیت امنیتی و نظامی خارج از چارچوب دولت را نمی‌پذیرد.

در این دیدار، وضعیت خدمات‌رسانی، پروژه‌های زیرساختی و بازسازی شنگال، جبران خسارت آسیب‌دیدگان و فراهم کردن شرایط مناسب برای بازگشت آوارگان به مناطق خود نیز مورد بررسی قرار گرفت.

نخست‌وزیر عراق دستور داد ایزدی‌ها از طرح توزیع یک میلیون قطعه زمین مسکونی بهره‌مند شوند و اقدامات لازم برای بازگشت کامل آوارگان، بازسازی شنگال و تأمین نیازهای خدماتی این منطقه انجام شود.

همچنین زیدی دستور تشکیل یک کمیته عالی برای بررسی جامع وضعیت امنیتی و خدماتی شنگال، شناسایی نیازهای این منطقه و ارائه راهکار برای حل مشکلات آن را صادر کرد.

در این نشست، اعضای هیأت ایزدی نیز حمایت کامل خود را از اقدامات نخست‌وزیر عراق، به‌ویژه در زمینه تقویت حاکمیت دولت، تحویل سلاح و ادغام یگان‌های مقاومت شنگال در نهادهای رسمی اعلام کردند.