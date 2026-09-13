دیدار هیئت دم پارتی با اوجالان در جزیره امرالی

سرویس ترکیه - هیئت دم پارتی متشکل از پروین بولدان، مدحت سنجر و فائق اوزگور ارول، امروز ۱۳ سپتامبر، برای دیدار با عبدالله اوجالان راهی جزیره امرالی شد و پس از انجام این دیدار به استانبول بازگشت.

به گزارش کردپرس، دفتر رسانه‌ای حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها(دم پارتی) اعلام کرد که پروین بولدان و مدحت سنجر، نمایندگان پارلمان ترکیه، به همراه فائق اوزگور ارول، وکیل، برای انجام دیدار با عبدالله اوجالان، رهبر زندانی حزب کارگران کردستان(PKK) راهی جزیره امرالی شده‌اند.

این هیئت پس از انجام دیدار با اوجالان، عصر امروز جزیره امرالی را ترک کرد و به استانبول بازگشت.

دم پارتی اظهار داشت که اعضای هیئت پس از بازگشت، درباره این دیدار اطلاع‌رسانی خواهند کرد و انتظار می‌رود جزئیات و محتوای گفت‌وگو با اوجالان در بیانیه‌ای از سوی هیئت اعلام شود.