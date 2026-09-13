سرویس آذربایجان غربی- معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به استمرار فعالیت تمامی مرزهای استان گفت: همه گذرگاه‌های مرزی آذربایجان‌غربی فعال بوده و ترددهای مسافری و ترانزیتی بدون هیچ‌گونه مشکل و مطابق روال معمول در حال انجام است.

به گزارش کردپرس، مهدی حداد با اشاره به فعالیت عادی تمامی گذرگاه‌های مرزی استان، افزود: تردد مسافری و ترانزیتی در مرزهای آذربایجان‌غربی به‌صورت منظم و طبق برنامه روتین در حال انجام بوده و هیچ مشکلی در روند خدمات‌رسانی و ترددها وجود ندارد.



او همچنین با تأکید بر اینکه خدمات‌رسانی در مرزهای آذربایجان‌غربی طبق روال گذشته ادامه دارد، خاطرنشان کرد: مرزهای استان امروز فقط مسیر عبور و مرور نبوده و به‌عنوان دروازه تجارت جهانی و پیشران توسعه اقتصادی آذربایجان‌غربی نقش‌آفرینی می‌کنند.



معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان‌غربی در پایان افزود: براساس آمار رسمی، میزان تجارت از مرزهای آذربایجان‌غربی در پنج ماه نخست سال جاری از سه میلیارد دلار فراتر رفته که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد چشمگیری را نشان می‌دهد.





