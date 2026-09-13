مسئولان حوادث کوبانی و جان باختن سیپان حُزنی باید پاسخگو باشند

سرویس سوریه - حزب اتحاد دموکراتیک (PYD) با اشاره به حوادث اخیر در کوبانی و جان باختن سیپان حزنی، عضو نیروهای امنیتی منطقه، دولت موقت سوریه را مسئول این حوادث دانست و خواستار آغاز تحقیقات عادلانه، شفاف و جامع و پاسخگو کردن عاملان این حوادث شد.

به گزارش کردپرس، حزب اتحاد دموکراتیک (PYD) در بیانیه‌ای درباره حوادث اخیر در کوبانی اعلام کرد که ورود کاروانی از نیروهای امنیت عمومی به شهر، بازداشت شماری از غیرنظامیان، اقدامات تحریک‌آمیز و اظهارات نژادپرستانه علیه ساکنان و هویت‌های آنان، موجب خشم و واکنش مردم شده است. این حزب همچنین خواستار تحقیق درباره جان باختن شماری از زندانیان و زخمی شدن تعداد زیادی دیگر در پی آتش‌سوزی زندان کوبانی شد.

PYD در این بیانیه اعلام کرد: «با نگرانی عمیق حوادث خطرناکی را که از روز جمعه در کوبانی روی داده است، دنبال می‌کنیم. کاروانی از نیروهای امنیت عمومی از خارج وارد شهر شد و در خیابان‌های آن به گشت‌زنی پرداخت. شماری از غیرنظامیان به‌صورت بی‌ضابطه بازداشت شدند و اقدامات ارعاب‌آمیز و اظهارات توهین‌آمیز و نژادپرستانه علیه ساکنان و هویت‌های آنان صورت گرفت.»

این حزب افزود که شعارهای تحریک‌آمیز از سوی اعضای نیروهای مذکور سر داده شد و این اقدامات موجب خشم و واکنش مردم شده است.

بر اساس این بیانیه، پس از آن شماری از زندانیان در اعتراض به تلاش نیروهای امنیت عمومی برای انتقال اجباری آنان به خارج از شهر، اقدام به آتش زدن سلول‌های خود کردند که در پی آن شماری از زندانیان جان باختند و تعداد زیادی نیز زخمی شدند.

PYD خواستار آغاز تحقیقات جامع درباره این حوادث، شناسایی مسئولان و برخورد قانونی با تمامی افرادی شد که علیه غیرنظامیان و زندانیان مرتکب تخلف شده‌اند.

این حزب ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های جان‌باختگان و آرزوی بهبودی برای زخمی‌ها، از مردم خواست در مراسم بدرقه جان‌باختگان به‌صورت گسترده شرکت کنند.

PYD همچنین حوادث اخیر را در چارچوب مجموعه‌ای از تحولات نگران‌کننده در روزهای گذشته در منطقه ارزیابی کرد و به‌طور ویژه به کشته شدن سیپان حزنی، اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم در مطالبه حق آموزش به زبان کُردی، حفاظت از هویت فرهنگی و زبانی و برخورداری از حقوق مشروع اشاره کرد.

در بیانیه این حزب آمده است که همزمانی و افزایش این حوادث، نگرانی‌های جدی درباره تلاش برای گسترش ترس و هرج‌ومرج و هدف قرار دادن حرکت دموکراتیک مردم ایجاد کرده است.

PYD همچنین هرگونه توصیف این حوادث به‌عنوان «درگیری عشیره‌ای یا اجتماعی» را به‌شدت رد کرد و گفت مردم منطقه با تمامی مؤلفه‌های خود بیش از ۱۵ سال است که در چارچوب مدیریت خودگردان در کنار یکدیگر زندگی کرده‌اند و هزینه‌های سنگینی در مقابله با تروریسم و جنگ پرداخته‌اند.

این حزب هشدار داد هرگونه تلاش برای ایجاد اختلاف و فتنه میان مؤلفه‌های منطقه، در خدمت پروژه‌هایی خواهد بود که هدف آنها تضعیف جامعه و ایجاد بی‌ثباتی است.

PYD تأکید کرد که حفظ صلح داخلی با حفاظت از حقوق مردم ارتباط مستقیم دارد و امنیت واقعی نه بر پایه ارعاب، اخراج یا خاموش کردن صدای مردم، بلکه بر اساس عدالت، حاکمیت قانون و به‌رسمیت شناختن حقوق تمامی مؤلفه‌ها ایجاد می‌شود.

این حزب دولت موقت سوریه را به‌طور کامل مسئول حوادث اخیر دانست و نسبت به وجود «دست‌های پنهان» و نیت‌هایی که با هدف سوق دادن منطقه به سمت هرج‌ومرج و جنگ فعالیت می‌کنند، هشدار داد.

PYD خواستار انجام تحقیقات فوری، جامع و شفاف درباره کشته شدن سیپان حزنی و آتش‌سوزی زندان کوبانی شد و تأکید کرد که مسئولان این حوادث باید مطابق قانون پاسخگو باشند و نباید اجازه داده شود از این حوادث برای ضربه زدن به صلح داخلی و حرکت دموکراتیک مردم استفاده شود.

این حزب همچنین از مردم، تمامی مؤلفه‌های منطقه و نیروهای ملی و دموکراتیک خواست با بالاترین سطح هوشیاری و مسئولیت‌پذیری عمل کنند، فتنه و خشونت را رد کنند، وحدت جامعه و زندگی مشترک را حفظ کنند و مبارزه مسالمت‌آمیز برای دستیابی به حقوق مشروع را ادامه دهند.

PYD در پایان بار دیگر بر تعهد خود به ساخت جامعه‌ای دموکراتیک تأکید کرد؛ جامعه‌ای که به تمامی زبان‌ها، فرهنگ‌ها و هویت‌ها احترام بگذارد و برای ساخت سوریه‌ای دموکراتیک بر پایه برابری، عدالت و حاکمیت قانون تلاش کند.