درگیریها در کوبانی پس از قتل سیپان حُزنی؛ ۹ نفر کشته و ۱۷ نفر زخمی شدند
به گزارش کردپرس، در پی اعتراضات مردم کوبانی به قتل سیپان حُزنی و وقوع درگیری میان شماری از شهروندان و نیروهای امنیتی سوریه، وضعیت در این شهر متشنج شد. در جریان این حوادث، زندان شهر کوبانی آتش گرفت، شماری از زندانیان زخمی شدند و تعدادی از زندانیان نیز از زندان فرار کردند. منابع محلی اعلام کردند که دستکم ۹ نفر در این حوادث جان باخته و ۱۷ نفر دیگر زخمی شدهاند که حال برخی از آنان وخیم گزارش شده است.
بر اساس اطلاعات اولیه، آتشسوزی در زندان کوبانی حدود ساعت ۲ بامداد رخ داد. شدت آتش و دود موجب مصدومیت شمار زیادی از زندانیان شد و مجروحان برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستانهای شهر منتقل شدند.
دکتر «مزگین مرشید»، پزشک بیمارستان آلمانی کوبانی، در یک نشست خبری درباره وضعیت قربانیان و مجروحان گفت که در جریان آتشسوزی ۲۶ زندانی دچار سوختگی شدهاند و سه نفر از آنان جان باختهاند. به گفته او، وضعیت سلامت حدود ۶۰ درصد از زندانیان آسیبدیده مساعد است و روند درمان آنان ادامه دارد، اما وضعیت یکی از مجروحان ناپایدار است.
این حوادث پس از آن روی داد که شامگاه جمعه، مردم کوبانی در اعتراض به قتل خشونتآمیز سیپان حُزنی به خیابانها آمدند. معترضان در «میدان زن آزاد» تجمع کردند و خواستار شناسایی و مجازات عاملان قتل شدند.
جسد سیپان حُزنی که سر از بدنش جدا شده بود، روز پنجشنبه پیدا شد و این حادثه موجی از خشم و اعتراض را در منطقه به دنبال داشت. شرکتکنندگان در اعتراضات خواستار اجرای عدالت و بازداشت عاملان این قتل شدند.
یکی از جوانان شرکتکننده در این تجمع در گفتوگو با روداو گفت که مردم خواهان اجرای عدالت و بازداشت کسانی هستند که سیپان را کشتهاند. جوان دیگری نیز خواستار بازداشت سریع عاملان این «جنایت» و تحویل آنان به دستگاه قضایی شد.
در ادامه این تحولات، «عدنان بوزان»، مسئول حزب وحدت در کوبانی، اعلام کرد که نیروهای امنیتی شماری از جوانان را بازداشت کردهاند و آغاز ناآرامیها با بازداشت این افراد مرتبط بوده است. او از مردم خواست تحت تأثیر عوامل برهمزننده آرامش قرار نگیرند.
بر اساس گزارش خبرنگار روداو در کوبانی، در ابتدای این حوادث ۲۷ جوان از اهالی شهر بازداشت شدند که بعداً ۱۰ نفر از آنان آزاد شدند. ۱۷ جوان دیگر نیز با حدود ۵۰ خودروی نیروهای امنیتی به سمت حلب منتقل شدند.
مسئولان امنیتی اعلام کردهاند که تحقیقات درباره قتل سیپان حُزنی آغاز شده و شماری از افراد مظنون به دست داشتن در این قتل بازداشت شدهاند. عملیات امنیتی و اطلاعاتی برای شناسایی و بازداشت دیگر متهمان و تحویل آنان به دستگاه قضایی ادامه دارد.
در همین حال، منابع محلی تأکید کردهاند که آتشسوزی زندان و فرار شماری از زندانیان در شرایطی رخ داده که شهر کوبانی همچنان تحت تأثیر اعتراضات و تنشهای ناشی از قتل سیپان حُزنی قرار دارد.
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