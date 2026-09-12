سرویس سوریه - مجلس دموکراتیک سوریه با محکوم کردن قتل «سیپان حزنی» از نیروهای تیپ حسکه، خواستار انجام تحقیقات جدی، شفاف و مستقل درباره این حادثه شد و تأکید کرد که احتمال وجود انگیزه‌های قومی در این قتل باید بررسی شود.

به گزارش کردپرس، مجلس دموکراتیک سوریه(MSD) با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد بی‌توجهی به قتل سیپان حزنی می‌تواند زمینه‌ساز تکرار چنین جنایاتی شود و تأکید کرد این حادثه نباید صرفاً به عنوان یک رویداد جنایی مورد بررسی قرار گیرد، بلکه احتمال وجود انگیزه‌های قومی و هدف قرار گرفتن کُردها نیز باید در روند تحقیقات مورد توجه قرار گیرد.

مجلس دموکراتیک سوریه در بیانیه‌ای کتبی درباره قتل سیپان حزنی، با نام کامل سامی شیخموس حسو، از نیروهای تیپ حسکه، این اقدام را به‌شدت محکوم کرد و گفت این جنایت دارای ویژگی‌هایی است که نشان می‌دهد کُردها را به‌طور خاص هدف قرار داده و با حملات پیشین علیه این جامعه تفاوتی ندارد.

MSD خواستار انجام تحقیقات جدی و شفاف درباره این حادثه شد و تأکید کرد که قتل سیپان نباید صرفاً یک حادثه جنایی تلقی شود، بلکه باید احتمال وجود انگیزه‌های قومی در پشت این اقدام نیز به‌طور دقیق بررسی شود.

در این بیانیه آمده است که تداوم چنین حملاتی، ادامه سیاست‌های تاریخی نادرستی است که طی دهه‌ها با نادیده گرفتن کُردها و کنار گذاشتن آنان از عرصه اجتماعی دنبال شده است. MSD هشدار داد که عدم پاسخگویی در قبال این جنایت می‌تواند به تداوم همین رویکرد منجر شود.

مجلس دموکراتیک سوریه همچنین دولت موقت سوریه را نسبت به پیامدهای بی‌توجهی به چنین حوادثی هشدار داد و اعلام کرد: «پس از همه فداکاری‌هایی که کُردها برای امنیت سراسر سوریه انجام داده‌اند، نادیده گرفتن چنین جنایاتی که بار دیگر کُردها را به سوی فاصله گرفتن از جامعه و احساس بی‌عدالتی سوق می‌دهد، نمی‌تواند مبنای عدالت و آشتی واقعی باشد.»

MSD تأکید کرد که عدالت و آشتی واقعی نه از طریق نادیده گرفتن هویت قربانیان، بلکه از مسیر مواجهه شفاف با واقعیت‌ها و رسیدگی به ریشه‌های سیاست تاریخی نادیده گرفتن کُردها ایجاد می‌شود.

این مجلس در پایان بیانیه، ضمن ابراز همدردی با خانواده و نزدیکان سیپان، از تلاش‌های او در حفاظت از امنیت منطقه یاد کرد و حمایت خود را از خانواده وی اعلام و برای آنان صبر و آرامش آرزو کرد.