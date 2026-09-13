سرویس سوریه - «اسعد حسن الشیبانی» وزیر خارجه دولت موقت سوریه اعلام کرد که دمشق در اعتراض به نقض حاکمیت این کشور و ورود «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به خاک سوریه، مراتب اعتراض خود را به شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرده است.

به گزارش کردپرس، «اسعد حسن الشیبانی» وزیر امور خارجه دولت موقت سوریه تأکید کرد که سوریه ورود بنیامین نتانیاهو به خاک این کشور و نقض حاکمیت سوریه را نمی‌پذیرد و اعلام کرد که دمشق برای دفاع از حقوق خود، مطابق قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد، مسیرهای سیاسی و دیپلماتیک مشروع را دنبال خواهد کرد.

الشیبانی در پیامی در شبکه‌ اجتماعی X اعلام کرد که سوریه موضع خود را در قبال نقض حاکمیت این کشور به شورای امنیت سازمان ملل متحد منتقل کرده است.

وی گفت دمشق در چارچوب قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد، از طریق راهکارهای سیاسی و دیپلماتیک مشروع، برای دفاع از حقوق خود اقدام خواهد کرد.

این اظهارات پس از آن مطرح شده است که بنیامین نتانیاهو وارد خاک سوریه شد؛ اقدامی که دولت موقت سوریه آن را نقض حاکمیت خود می‌داند و در شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به آن اعتراض کرده است.