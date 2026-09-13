شیبانی: سوریه ورود نتانیاهو به خاک خود را نمیپذیرد
به گزارش کردپرس، «اسعد حسن الشیبانی» وزیر امور خارجه دولت موقت سوریه تأکید کرد که سوریه ورود بنیامین نتانیاهو به خاک این کشور و نقض حاکمیت سوریه را نمیپذیرد و اعلام کرد که دمشق برای دفاع از حقوق خود، مطابق قوانین بینالمللی و منشور سازمان ملل متحد، مسیرهای سیاسی و دیپلماتیک مشروع را دنبال خواهد کرد.
الشیبانی در پیامی در شبکه اجتماعی X اعلام کرد که سوریه موضع خود را در قبال نقض حاکمیت این کشور به شورای امنیت سازمان ملل متحد منتقل کرده است.
وی گفت دمشق در چارچوب قوانین بینالمللی و منشور سازمان ملل متحد، از طریق راهکارهای سیاسی و دیپلماتیک مشروع، برای دفاع از حقوق خود اقدام خواهد کرد.
این اظهارات پس از آن مطرح شده است که بنیامین نتانیاهو وارد خاک سوریه شد؛ اقدامی که دولت موقت سوریه آن را نقض حاکمیت خود میداند و در شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به آن اعتراض کرده است.
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