سرویس سوریه - «سیامند عفرین» معاون فرمانده نیروهای امنیت عمومی استان حسکه اعلام کرد که پرونده قتل «سامـی شیخموس حسو» معروف به «سیپان حُزنی» از نزدیک در حال پیگیری است و عاملان این جنایت پس از شناسایی، برای محاکمه به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.

به گزارش کردپرس، «سیامند عفرین» معاون فرمانده نیروهای امنیت عمومی استان حسکه با حضور در منزل خانواده «سامی شیخموس حسو» معروف به «سیپان حُزنی» در شهر حسکه، ضمن ابراز همدردی تأکید کرد که پرونده این حادثه از نزدیک در حال پیگیری است و عاملان آن بر اساس قانون مجازات خواهند شد.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، «سامی شیخموس حسو» از منزل خود در شهر حسکه توسط گروهی مسلح ربوده شد. این افراد که گفته می‌شود از دیرالزور آمده بودند، پس از ربودن وی، با استفاده از سلاح و چاقو به این نیروی کُرد ارتش سوریه حمله کرده و او را به قتل رساندند.

در پی این حادثه، سیامند عفرین به همراه «احمد هلالی» معاون استاندار حسکه و «ناجی حماوی» فرمانده امنیت داخلی منطقه حسکه، با خانواده «سامی شیخموس حسو» دیدار کردند.

عفرین ضمن ابراز همدردی با خانواده این نیروی کُرد، اعلام کرد که مسئولان در این روزهای دشوار در کنار خانواده وی قرار دارند.

وی در پیامی که در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی X منتشر کرد، گفت که پرونده قتل سیپان از نزدیک دنبال می‌شود و تحقیقات برای شناسایی تمامی عاملان این حادثه ادامه دارد.

معاون فرمانده نیروهای امنیت عمومی استان حسکه افزود که مسئولان با طرف‌های مرتبط برای پیگیری پرونده همکاری می‌کنند و تلاش دارند تمامی ابعاد این حادثه را روشن کنند.

عفرین تأکید کرد که پس از تکمیل تحقیقات، مسئولان این پرونده برای محاکمه به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد و افزود که پایبندی به قانون و مجازات عاملان این حادثه برای نیروهای امنیتی اهمیت زیادی دارد.

وی در پایان بر تلاش برای اجرای عدالت و حفاظت از امنیت و سلامت شهروندان تأکید کرد و برای سامی شیخموس حسو طلب رحمت و برای خانواده او صبر و آرامش آرزو کرد.