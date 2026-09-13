خانه / فیلم / خبر / سرخط خبرهای22شهریور خبرگزاری کردپرس مرورگر شما از پخش ویدئو پشتیبانی نمیکند. ویدئو خبر نویسنده: 3240 ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ۱۴:۰۷ زمان مطالعه: 2 دقیقه ★ — (۰) اندازه متن: -A +A ♥ ذخیره ⎙ لینک کوتاه اشتراک کپی لینک تلگرام واتساپ سرخط خبرهای22شهریور خبرگزاری کردپرس سرخط خبرهای22 شهریور منتشر شده در خبرگزاری کردپرس در استودیو خبر تقدیم حضور مخاطبان می شود. صفحه ویدئویی پلیر مستقیم مطالعه بیشتر خبر قبلی و بعدی خبر قبلی رادیو و تلویزیون اینترنتی منطقه آزاد ماکو آغاز به کار کرد خبر بعدی معاون امنیتی استاندار: همه گذرگاههای مرزی آذربایجانغربی فعال است
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