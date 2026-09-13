مدیر عامل منطقه آزاد ماکو: وضعیت گمرک بازرگان در شأن مردم ایران نیست
به گزارش کردپرس،از منطقه آزاد ماکو؛ حسین گروسی با تأکید بر استمرار فعالیت مرز بازرگان تصریح کرد: مرز گمرک بازرگان هیچگاه بسته نبوده و نخواهد بود و در حال حاضر تردد در این مرز در شرایط عادی انجام میشود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو همچنین یکی از چالشهای موجود در حوزه خدمات گمرکی و تجاری منطقه را تنگناهای ایجادشده در مسیر سهراهی خوی عنوان کرد و گفت: این محدودیتها موجب شده است بخشی از ترخیصکاران منطقه به سمت جلفا مهاجرت کنند و این موضوع نیازمند بررسی و رفع موانع موجود است.
گروسی در ادامه با اشاره به نقش مناطق آزاد در اقتصاد کشور تاکیدکرد: اگر حکمرانی مناطق آزاد بهدرستی اجرا شود، میتوانیم در تولید ناخالص داخلی کشور (GDP) اثرگذار باشیم.
وی با بیان اینکه مناطق آزاد از ظرفیتهای قابل توجهی برای ایجاد اشتغال، جذب سرمایهگذاری، توسعه تجارت و افزایش تولید برخوردارند، بر ضرورت بهرهگیری هدفمند از این ظرفیتها و ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی برای تحقق اهداف توسعهای تأکید کرد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو در پایان بر ضرورت نگاه توسعهمحور به مناطق مرزی و استفاده از ظرفیتهای منطقه آزاد ماکو برای تقویت تجارت، ترانزیت و تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه تأکید کرد.
به گزارش کردپرس، روز گذشته برخی صفحههای فضای مجازی با انتشاری تصاویری از ازدحام در مرز بازرگان خبری مبنی بر تعطیلی این مرز از سوی ترکیه منتشر کرده بودند که از سوی فرماندار ماکو تکذیب شد.
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