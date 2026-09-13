رادیو و تلویزیون اینترنتی منطقه آزاد ماکو آغاز به کار کرد

سرویس آذربایجان غربی- رادیو و تلویزیون اینترنتی منطقه آزاد ماکو با حضور علیرضا بای، مدیرکل امور استان‌های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رسماً آغاز به کار کرد.

به گزارش کردپرس، علیرضا بای، مدیرکل امور استان‌های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اهمیت روایت صحیح و واقع‌بینانه از روند توسعه کشور اظهار کرد: روایت توسعه، تبلیغ نیست؛ بلکه باید بر پایه حقیقت شکل بگیرد و با روایت حقیقت می‌توان اعتماد ایجاد کرد.

وی افزود: رسانه‌ها در انعکاس دستاوردها و تحولات مناطق مختلف کشور، مسئولیتی فراتر از اطلاع‌رسانی دارند و باید با تکیه بر واقعیت‌ها، ظرفیت‌ها، مسائل و مطالبات مردم را نیز به درستی روایت کنند.

مدیرکل اخبار استان‌های کشور با بیان اینکه توسعه صرفاً یک مفهوم اقتصادی نیست، خاطرنشان کرد: در فرآیند توسعه، باید حضور و نقش مردم را نیز در نظر گرفت؛ چرا که توسعه پایدار زمانی محقق می‌شود که مردم در آن مشارکت داشته باشند و آثار آن را در زندگی خود احساس کنند.

بای همچنین با اشاره به رویکردهای رسانه ملی در پوشش اخبار و رویدادهای مناطق مختلف کشور گفت: عدالت‌گستری از سیاست‌های صدا و سیمای کشور است و بر همین اساس، ظرفیت‌ها و دستاوردهای مناطق مختلف باید به شکل متوازن و عادلانه مورد توجه و انعکاس رسانه‌ای قرار گیرد.

وی با اشاره به جایگاه منطقه آزاد ماکو و ظرفیت‌های موجود در این منطقه، بر ضرورت روایت دقیق، مستند و مبتنی بر واقعیت از اقدامات و برنامه‌های توسعه‌ای تأکید کرد و گفت: معرفی صحیح ظرفیت‌های مناطق مرزی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش اعتماد، جذب سرمایه‌گذاری و تقویت مشارکت مردم در مسیر توسعه باشد.

این رسانه با هدف معرفی ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، اقتصادی، گردشگری، فرهنگی و اجتماعی منطقه آزاد ماکو و توسعه ارتباط با مخاطبان راه‌اندازی شده است.



تلویزیون اینترنتی منطقه آزاد ماکو از طریق آپارات، پلتفرم مناطق آزاد ایران «فرینا» و شبکه‌های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام در دسترس مخاطبان خواهد بود/.