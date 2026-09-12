شهردار: برندسازی شهر ارومیه در دستور کار قرار دارد
بهگزارش کردپرس از میراث آریا، آیدین رحمانی رضائیه، در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه پیرامون تشریح برنامهها و اهداف نهمین جشنواره انگور ارومیه، با تأکید بر اینکه این جشنواره متعلق به عموم مردم است، اظهار کرد: نهمین جشنواره انگور ارومیه از ۱۹ تا ۲۹ شهریورماه برای ارومیه و مردم این شهر برگزار میشود و متعلق به گروه خاص یا نهاد مشخصی نیست.
شهردار ارومیه با قدردانی از تلاشهای خبرنگاران و اصحاب رسانه افزود: خبرنگاران سفیران رسانهای جشنواره انگور و تمامی رویدادهای شهری هستند و حضور و همراهی آنان میتواند در برگزاری هرچه مطلوبتر این جشنواره نقش مؤثری داشته باشد.
او با تأکید بر اهمیت نقش رسانهها در ارتقای کیفیت برگزاری جشنواره گفت: خبرنگاران میتوانند نقاط ضعف، نواقص و ایرادات احتمالی جشنواره را بدون تعارف و با هدف اصلاح و بهبود روند برگزاری به مدیریت شهری اطلاع دهند؛ چرا که نقد و پیشنهاد سازنده رسانهها به بهتر برگزار شدن این رویداد کمک میکند.
او حمایت از ظرفیتهای بومی را از مهمترین اهداف نهمین جشنواره انگور ارومیه عنوان کرد و گفت: حفظ سنتهای دیرینه، معرفی هویت، فرهنگ و تاریخ گذشتگان و حمایت از ظرفیتهای بومی و فرهنگی ارومیه از محورهای اصلی برگزاری این جشنواره است.
شهردار ارومیه با اشاره به برنامههای پیشبینیشده برای نهمین جشنواره انگور اظهار کرد: امسال ۱۴ دهکده تخصصی در محل برگزاری جشنواره راهاندازی شده و برای نخستین بار دهکدههای خیابان صنعت و سرمایهگذاری و خیابان غذا نیز رونمایی خواهند شد.
او افزود: ایجاد نمایشگاه خودروهای مناطق آزاد، راهاندازی دهکده سنتی با محوریت معرفی فرهنگ، آداب و رسوم مرتبط با انگور و فرآیند برداشت آن، از دیگر برنامههای پیشبینیشده در این دوره از نهمین جشنواره انگور ارومیه است.
رحمانی رضائیه با بیان اینکه هدف اصلی از برگزاری جشنوارههای انگور، معرفی نام ارومیه و ظرفیتهای بالقوه این شهر در سطح ملی و بینالمللی است گفت: حضور مسئولان، مقامات و مردم کشورهای مختلف در این رویداد اهمیت ویژهای دارد و تاکنون بیش از ۱۵ کشور خارجی برای حضور در نهمین جشنواره انگور اعلام آمادگی کردهاند.
او همچنین از پیشبینی انعکاس گسترده این جشنواره در شبکههای تلویزیونی بینالمللی، ملی و محلی خبر داد و افزود: مدیریت شهری تلاش دارد با بهرهگیری از ظرفیت رسانهها، جشنواره انگور را به بستری برای معرفی هرچه بیشتر ارومیه در عرصههای فرهنگی، گردشگری، اقتصادی و اجتماعی تبدیل کند.
شهردار ارومیه راهاندازی دهکده مادر و کودک را از دیگر برنامههای جدید نهمین جشنواره انگور عنوان کرد و گفت: در کنار برنامههای فرهنگی، هنری و اجتماعی، والیبال خیابانی و مسابقات ورزشی ملی و منطقهای نیز در این جشنواره برگزار خواهد شد.
رحمانی رضائیه با اشاره به حضور شرکتهای دانشبنیان و پژوهشی و مشارکت دانشگاههای کشور و دانشگاه ارومیه در این رویداد اظهار کرد: نگاه ما به جشنواره انگور صرفاً برگزاری یک رویداد فرهنگی و اجتماعی نیست، بلکه تلاش داریم ظرفیتهای علمی، پژوهشی، اقتصادی و فناورانه نیز در کنار این جشنواره فعال شود.
برگزاری نخستین همایش ملی انگور ارومیه
او ادامه داد: در همین راستا، برنامهریزی برای با مشارکت دانشگاه ارومیه در دهمین جشنواره انگور در دستور کار قرار گرفته است تا این رویداد در سالهای آینده ابعاد علمی و تخصصی گستردهتری پیدا کند.
او همچنین از اختصاص ایستگاههای ویژه حملونقل رایگان برای جابهجایی شهروندان به محل برگزاری نهمین جشنواره انگور خبر داد و افزود: تلاش شده است زمینه حضور آسان و گسترده شهروندان در این رویداد فراهم شود.
رحمانی رضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجربه برگزاری هشتمین جشنواره انگور ارومیه خاطرنشان کرد: هشتمین جشنواره انگور سال گذشته به شکل مطلوب برگزار شد و تلاش مدیریت شهری بر این است که نهمین دوره با استفاده از تجربه سال گذشته، با کیفیت و تنوع بیشتری برگزار شود.
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