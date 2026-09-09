خبر نویسنده: 3249 ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ۱۹:۱۴ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
انفجار در انبار موقت تسلیحات در ادلب ۱۴ کشته بر جای گذاشت
سرویس سوریه - انفجار در یک انبار موقت تسلیحات در نزدیکی شهر سرمدا در شمال استان ادلب سوریه، دستکم ۱۴ کشته و ۱۲ زخمی بر جای گذاشت و خسارات گستردهای به مناطق اطراف وارد کرد.
به گزارش کردپرس، اداره رسانه و اطلاعرسانی وزارت دفاع دولت موقت سوریه اعلام کرد که انفجار در یک «انبار موقت برای جمعآوری سلاح و بقایای جنگ» در نزدیکی شهر سرمدا در شمال استان ادلب رخ داده است و در نتیجه آن هشت نفر، از جمله شماری از کارکنان این وزارتخانه، زخمی شدهاند، منابع محلی نیز از کشته شدن ۱۴ نفر و زخمی شدن ۱۲ نفر خبر دادند.
بر اساس بیانیه اداره رسانه و اطلاعرسانی وزارت دفاع دولت موقت سوریه، این انفجار در محلی رخ داده است که این وزارتخانه از آن به عنوان انبار موقت برای جمعآوری سلاحها و بقایای ناشی از جنگ یاد کرده است.
این بیانیه افزود که در پی انفجار، شماری از کارکنان وزارت دفاع سوریه دچار جراحت شدند.
تاکنون جزئیات بیشتری درباره علت وقوع انفجار، وضعیت دقیق زخمیها و میزان خسارتهای واردشده به این محل منتشر نشده است.
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