به گزارش کرد پرس، اسرین مقصودی گفت : به‌ منظور توسعه و گسترش ورزش بسکتبال در رده ‌های پایه، ایجاد شور و نشاط در میان کودکان و نوجوانان، شناسایی استعداد های ورزشی و فراهم‌ کردن زمینه حضور آنان در فعالیت‌ های ورزشی، جشنواره مینی‌ بسکتبال استان کردستان با حضور ورزشکاران، مربیان، خانواده‌ ها و مسئولان برگزار شد.

وی افزود: این جشنواره در دو بخش پسران و به میزبانی شهرستان‌ بانه در روزای آتی برگزار می سود و بخش بانوان به میزبانی شهرستان قروه برگزار شد و بیش از ۱۵۰ نفر ورزشکار نو نهال از تمامی شهرستان ‌های استان در آن حضور داشتند.

وی افزود: برگزاری این رویداد فرصتی مناسب برای گردهمایی نونهالان علاقه‌مند به بسکتبال و ایجاد فضایی شاد، پویا و ورزشی برای آنان بود.

مقصودی با اشاره به اهداف برگزاری این جشنواره گفت: ترویج و توسعه ورزش بسکتبال در رده‌ های پایه، ایجاد انگیزه کودکان ، آشنایی خانواده‌ ها با اهمیت ورزش در رشد جسمی، روحی و اجتماعی کودکان نیز از دیگر اهداف مهم این برنامه بود و تلاش شد با برگزاری چنین رویدادهایی، زمینه حضور هرچه بیشتر کودکان و نوجوانان در فعالیت ‌های ورزشی فراهم شود.

وی با بیان اینکه جشنواره مینی‌ بسکتبال هر سال به‌ صورت مستمر برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: این برنامه با حمایت و همراهی رئیس هیئت بسکتبال استان کردستان برگزار می‌شود و استمرار آن می‌تواند نقش مهمی در توسعه بسکتبال پایه، استعدادیابی و تربیت نسل آینده این رشته در استان داشته باشد.

نایب رئیس هیئت بسکتبال استان افزود: این جشنواره فرصت مناسبی برای مربیان بود تا توانمندی ‌ها، استعداد ها و ظرفیت‌ های ورزشی شرکت ‌کنندگان را از نزدیک مشاهده و شناسایی کنند و برای ادامه مسیر ورزشی آنان برنامه‌ریزی مناسب‌ تری داشته باشند.

وی ضمن قدردانی از هیئت و سازمان ورزش و جوانان شهرستان قروه و ورزشکاران، مربیان، خانواده ‌ها، عوامل اجرایی و مسئولان برگزار کننده، بر ضرورت تداوم حمایت از برنامه‌ های ورزشی در رده‌ های پایه تأکید کرد و گفت: سرمایه‌ گذاری در ورزش پایه، زمینه‌ ساز شناسایی و پرورش استعداد هایی است که می‌توانند در آینده نماینده شایسته‌ ای برای بسکتبال استان کردستان در سطوح ملی باشند.

مقصودی یادآور شد: جشنواره مینی بسکتبال پسران که در روزهای بیستم الی بیست و یکم شهریور سال جاری در شهرستان بانه برگزار خواهد

شد.

به گفته مقصودی همچنین برگزاری رویداد در شهرستان قروه از نظر نظم، کیفیت اجرایی و سطح برگزاری، در رده بسیار بالایی قرار داشت و به شایستگی برگزار شد.

وی گفت: امید است در سال‌های آتی، با همدلی، همراهی و همت خانواده بزرگ بسکتبال استان کردستان، بتوانیم این جشنواره‌ها را در سطح ملی و حتی بین‌المللی برگزار کرده و افتخار میزبانی شایسته‌ای از رویدادهای بزرگ بسکتبال داشته باشیم.