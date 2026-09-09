فرمانداران در قبال وضعیت بازار پاسخگو باشند/تاکید بر برخورد قاطع با نانوایی های متخلف

سرویس کردستان - معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار کردستان با تاکید بر اینکه ثبات بازار با نظارت میدانی محقق می شود، گفت: نظارت مستمر و هدفمند بر بازار و پاسخگویی شفاف به ابهامات در صنوف مختلف باید در اولویت کار فرمانداران و دستگاه های اجرایی باشد و در این زمینه پاسخگو باشند.

به گزارش کرد پرس، ارسلان ازهاری در نخستین جلسه قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی از بازار استان که به صورت وبیناری با حضور فرمانداران در سنندج برگزار شد، تشکیل این قرارگاه را ضرورتی برای ایجاد ثبات در بازار، فرماندهی واحد برای نظارت هدفمند، منسجم و مستمر بر بازار بدون موازی کاری، مقابله با احتکار و گران فروشی، حمایت و صیانت از حقوق مصرف کننده و تولیدکننده و تقویت اعتماد عمومی نسبت به اقدامات دولت در این حوزه عنوان کرد.

وی با اشاره به ضرورت حضور فعال و مشهود بازرسان در سطح بازار، بر مقابله با احتکار، کم فروشی و گران فروشی با پشتوانه قانونی تاکید کرد و گفت: تمهیدات ویژه در کنترل بازار می تواند فشار تورمی را کاهش دهد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار کردستان به وضعیت تورم استان که در حال حاضر بالاتر از میانگین کشوری است اشاره کرد و افزود: بر اساس بررسی های کارشناسی، شاخص تورم مواد خوراکی و آشامیدنی در استان نسبت به میانگین کشوری بیشتر است و این وضعیت نیازمند کنترل و نظارت هدفمند بر بازار است.

ازهاری با بیان اینکه نظارت بر واحدهای خبازی با نظارت بر یک واحد قصابی، قنادی و لوازم خانگی متفاوت است، اظهار کرد: اصناف باید طبقه بندی شوند و در این زمینه نظارت ها با آگاهی کامل کارشناسان و بازرسان آموزش دیده در کانون های مختلف سطح شهر و متناسب با نوع اصناف انجام شود.

وی با اشاره به برخی گزارش ها مبنی بر فروش خارج از شبکه و پخت آرد توسط برخی نانوایی ها، گفت: در حوزه خبازی ها تخلفات زیادی مشاهده شده است، بنابراین با نانوایی هایی که دارای تخلف مکرر هستند، برخورد خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار کردستان همچنین به نظارت های فصلی متناسب با ایام خاص اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به آغاز بازگشایی مدارس، تمرکز اصلی و نظارت میدانی باید در حوزه نوشت افزار باشد.