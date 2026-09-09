کردپرس
نمایشگاه کتاب، جلوه ای از پیوند مردم با فرهنگ و دانایی است
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ۱۳:۴۰ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
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نمایشگاه کتاب، جلوه ای از پیوند مردم با فرهنگ و دانایی است

سرویس کردستان - معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان، در برنامه روز فرهنگی کامیاران در دهمین نمایشگاه بین المللی کتاب کردستان، این شهرستان را سرزمینی با پیشینه فرهنگی و هنری غنی توصیف کرد.

به گزارش کرد پرس، زبیر حسین پناهی با اشاره به ظرفیت های تاریخی و فرهنگی کامیاران، اظهار کرد: کامیاران دیار مساجد و عطوفت، شهر استوار در دامنه های شاهو و اپالان، سرزمینی با قدمت تاریخی پالنگان و جایگاه های متبرک همچون مقام حضرت عکاسه است؛ شهری که با زبان ها و گویش های کردی هورامی و کلهری، بزرگان علمی و فرهنگی همچون بابامردوخ روحانی و مردمانی فرهنگ دوست شناخته می شود.

وی افزود: کامیاران همواره دیار علم، فرهنگ و پرورش اندیشمندان بوده و امروز تلاش کرده ایم بخشی از توانمندی های هنری و فرهنگی این شهرستان را در قالب آثار نویسندگان، شاعران، هنرمندان، خوشنویسان و صاحبان آثار جدیدالتألیف در نمایشگاه بین المللی کتاب کردستان به نمایش بگذاریم.

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با تأکید بر اهمیت حضور مردم در نمایشگاه کتاب، گفت: نمایشگاه کتاب تنها محل عرضه کتاب نیست؛ بلکه فرصتی برای شکل گیری رفاقت و همنشینی با کتاب است. امروز شاهد هستیم که علاقه مندان به کتاب از حرف و شعار عبور کرده اند و با حضور خود، این علاقه را به عمل تبدیل کرده اند.

وی ادامه داد: هر فردی که قدمی برای فرهنگ و کتاب برداشته و در این نمایشگاه حضور پیدا کرده، در حقیقت سهمی در ترویج دانایی و گسترش فرهنگ مطالعه دارد.

حسین پناهی بیان کرد: حضور شهرستان ها و معرفی ظرفیت های فرهنگی آنان، نشان دهنده تنوع و غنای فرهنگی کردستان است و نمایشگاه بین المللی کتاب فرصتی ارزشمند برای دیده شدن این سرمایه های فرهنگی به شمار می رود.

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