«تاریخ مهاجرت کرد»؛ روایت رستم علیخوانی از پراکندگی کردها در گستره جهان

سرویس کردستان - رستم علیخوانی، نویسنده و پژوهشگر، در دهمین نمایشگاه بین المللی کتاب کردستان به معرفی کتاب خود با عنوان «تاریخ مهاجرت کرد؛ تاریخ پراکندگی و گستردگی کردها» پرداخت؛ اثری که حاصل پژوهش و گردآوری او درباره حضور و مهاجرت کردها در نقاط مختلف جهان است.

به گزارش کرد پرس، رستم علیخوانی در جریان برنامه های فرهنگی دهمین نمایشگاه بین المللی کتاب کردستان، درباره کتاب خود با عنوان «تاریخ مهاجرت کرد؛ تاریخ پراکندگی و گستردگی کردها» سخن گفت و بخش هایی از یافته ها و منابع مورد استفاده در این اثر را تشریح کرد.

علیخوانی با اشاره به گستردگی موضوع مهاجرت کردها اظهار کرد که در تدوین این کتاب تلاش کرده است بر پایه منابع و سوابق تاریخی، پراکندگی کردها در خارج از جغرافیای کردستان را گردآوری و ثبت کند.

وی با اشاره به حضور کردها در نقاط مختلف جهان، از اروپا و آفریقا تا قاره آمریکا و اقیانوسیه، گفت شواهد و روایت های تاریخی متعددی درباره مهاجرت، کوچ، تبعید و جابه جایی کردها وجود دارد که بررسی و ثبت آنها می تواند زمینه نقد و پژوهش های تکمیلی را فراهم کند.

این نویسنده همچنین به برخی روایت های تاریخی درباره برخورد کردها با اقوام و گروه های مختلف و حضور آنان در سرزمین های دوردست اشاره کرد و تأکید داشت که حتی اطلاعاتی که درباره صحت یا تفسیر آنها اختلاف نظر وجود دارد باید همراه با منابع ثبت شوند تا امکان بررسی و نقد علمی آنها فراهم باشد.

علیخوانی همچنین گفت بخش قابل توجهی از پراکندگی جمعیت کرد در دوره های مختلف تاریخی مربوط به کردهای ساکن ترکیه بوده و سابقه مهاجرت کردها به قاره آمریکا نیز به بیش از یک قرن قبل بازمی گردد.

وی در پایان حضور در دهمین نمایشگاه بین المللی کتاب کردستان و معرفی این اثر را فرصتی برای طرح موضوع تاریخ مهاجرت و پراکندگی کردها و گفت وگو پیرامون اسناد و منابع آن دانست.