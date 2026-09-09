تولید مشترک به افزایش حضور اقتصادی در بازار عراق کمک می کند

سرویس کرمانشاه _ مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت ایران گفت: باید با طرف عراقی وارد مذاکره شویم تا زمینه تولید مشترک در عراق فراهم شود؛ چرا که با توجه به روند صنعتی شدن این کشور، تولید مشترک می‌تواند یکی از مسیرهای پایدار برای حفظ و توسعه حضور اقتصادی ایران در بازار عراق باشد.

به گزارش کردپرس، عبدالامیر ربیهاوی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با بیان اینکه سازمان توسعه تجارت ایران یک سازمان توسعه‌ای و ترویجی است، اظهار کرد: سازمان توسعه تجارت به‌صورت مستمر در تلاش است تسهیلات و فرصت‌های لازم را برای فعالان اقتصادی فراهم کند و در چارچوب قوانین و دستورالعمل‌های ابلاغی، وظایف خود را انجام می‌دهد.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی مجری قوانین ابلاغی هستند و سازمان توسعه تجارت نیز موظف است مقرراتی را که به این سازمان ابلاغ می‌شود اجرا کند و در مقابل دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات نیز پاسخگو باشد.

مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به تغییر سازوکار تصمیم‌گیری در حوزه تعهدات ارزی گفت: تا سال ۱۴۰۲ کمیته ارزی با مسئولیت سازمان توسعه تجارت فعالیت می‌کرد و بسیاری از تصمیمات در این چارچوب با سهولت بیشتری اتخاذ می‌شد، اما از سال ۱۴۰۲ تاکنون مسئولیت این کمیته به بانک مرکزی واگذار شده است.

ربیهاوی ادامه داد: با این حال، در سازمان توسعه تجارت ایران نیز کمیته‌ای برای بررسی مشکلات ارزی تشکیل شده است تا درخواست‌های فعالان اقتصادی از طریق ادارات کل صمت استان‌ها دریافت و با ارائه اسناد و مدارک بررسی شود.

وی با اشاره به درخواست برخی صادرکنندگان برای تمدید مهلت رفع تعهدات ارزی گفت: اگر صادرکننده‌ای به دلیل شرایط موجود نتوانسته ارز حاصل از صادرات خود را در مهلت مقرر بازگرداند، درخواست تمدید مهلت می‌تواند موضوعی قابل بررسی باشد، اما این درخواست باید همراه با اسناد و مدارک در کمیته ارزی مطرح شود.

مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت ایران افزود: تاکنون تعدادی از فعالان اقتصادی اسناد و مدارک خود را ارائه کرده‌اند و برای برخی متقاضیان، تمدید مهلت صادر شده است تا بتوانند نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام کنند.

ربیهاوی از صادرکنندگان و فعالان اقتصادی استان کرمانشاه که با چنین مشکلاتی مواجه هستند خواست مسائل خود را از طریق اداره کل صمت استان به سازمان توسعه تجارت ایران منتقل کنند تا در کمیته ارزی مورد بررسی قرار گیرد.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین مرتبط با تعهدات ارزی گفت: اصلاح قانون باید به‌گونه‌ای انجام شود که دست سازمان توسعه تجارت و سایر دستگاه‌های اجرایی برای حمایت و کمک به فعالان اقتصادی بازتر باشد.

مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های تجاری استان کرمانشاه گفت: جایگاه استان در صادرات به عراق بسیار ارزشمند است و کرمانشاه طی سال‌های گذشته رتبه نخست صادرات به عراق را در میان استان‌های کشور داشته است.

ربیهاوی با تأکید بر اینکه توسعه صادرات به عراق باید با نگاه بلندمدت دنبال شود، اظهار کرد: باید این سؤال را جدی مطرح کنیم که آیا صادرات یک‌طرفه کالا به عراق می‌تواند برای سال‌های طولانی ادامه داشته باشد یا خیر؛ چرا که عراق نیز برای توسعه صنعتی و افزایش تولید داخلی خود برنامه‌ریزی می‌کند.

وی افزود: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که بخشی از کالاهایی که در سال‌های ابتدایی پس از سال ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ به عراق صادر می‌شد، امروز در داخل این کشور تولید می‌شود و به دلیل حمایت از تولید داخلی، واردات برخی از این کالاها محدود یا متوقف شده است.

مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: بنابراین در کنار برنامه‌ریزی برای توسعه صادرات کالا و آماده‌سازی زیرساخت‌ها، باید به سمت روش‌های جدید صادراتی حرکت کنیم و فرهنگ و الگوی صادراتی خود را متناسب با تحولات بازار عراق تغییر دهیم.

ربیهاوی تصریح کرد: برنامه صادراتی ایران به عراق باید از صرف صادرات کالا فراتر رود و حضور تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران ایرانی در داخل بازار عراق را تقویت کنیم.

وی با اشاره به کاهش صادرات برخی محصولات ایرانی به عراق، از جمله میلگرد، گفت: کاهش صادرات میلگرد در سال ۱۴۰۴ و ماه‌های ابتدایی سال جاری تا حدودی ناشی از سیاست عراق برای حمایت از تولید داخلی و قوانین این کشور در این زمینه بوده است و فعالان اقتصادی باید این واقعیت را در برنامه‌های صادراتی خود مورد توجه قرار دهند.

ربیهاوی پیشنهاد کرد: باید با طرف عراقی وارد مذاکره شویم تا زمینه تولید مشترک در عراق فراهم شود؛ چرا که با توجه به روند صنعتی شدن این کشور، تولید مشترک می‌تواند یکی از مسیرهای پایدار برای حفظ و توسعه حضور اقتصادی ایران در بازار عراق باشد.

وی همچنین با اعلام آمادگی سازمان توسعه تجارت ایران برای همکاری با فعالان اقتصادی استان کرمانشاه گفت: سازمان توسعه تجارت آماده است در زمینه بررسی موانع، توسعه روش‌های جدید صادراتی و ایجاد زمینه‌های همکاری و تولید مشترک با عراق در کنار تجار و بازرگانان استان باشد.