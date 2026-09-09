شرایط رقابت در بازار عراق بسیار سخت تر از گذشته است

سرویس کرمانشاه _ رئیس ستاد اقتصادی ایران و عراق وی با اشاره به افزایش رقابت در بازار عراق تصریح کرد: در گذشته ایران و ترکیه برای جایگاه‌های نخست و دوم بازار عراق رقابت داشتند، اما اکنون با ورود بازیگران جدیدی همچون امارات متحده عربی و چین، شرایط تغییر کرده است و این کشورها توانسته‌اند جایگاه‌های بالاتری را در بازار عراق به دست آورند.

به گزارش کردپرس، حسن دانایی‌فر روز چهارشنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با اشاره به جایگاه ایران در عرصه بین‌المللی اظهار کرد: امروز جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه و جهان نتیجه تلاش‌ها و مجاهدت‌های معماران انقلاب اسلامی است و لازم است از امام راحل و شهدای والامقام انقلاب که زمینه‌ساز این جایگاه شدند، یاد کنیم.

وی افزود: ایران امروز وارد مرحله جدیدی از تعامل و ارتباط با دنیا شده و تحولات اخیر فضای تازه‌ای را در عرصه‌های مختلف، از جمله حوزه اقتصادی و تجاری، ایجاد کرده است.

رئیس ستاد اقتصادی ایران و عراق با بیان اینکه این شرایط می‌تواند فرصت‌های جدیدی را پیش روی فعالان اقتصادی کشور قرار دهد، گفت: اعتقاد دارم به‌زودی شاهد یک جهش بزرگ در زمینه تجارت و روابط اقتصادی ایران با کشورهای منطقه و جهان خواهیم بود و باید از این فرصت به بهترین شکل استفاده کنیم.

دانایی‌فر در ادامه با اشاره به اهمیت بازار عراق برای ایران اظهار کرد: عراق در دست‌کم ۱۵ سال گذشته یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری جمهوری اسلامی ایران بوده و در میان کشورهای پیرامونی، جایگاه نخست را داشته است. این کشور همچنین پس از چین، دومین شریک تجاری ایران در سطح جهان محسوب می‌شود.

وی با اشاره به جایگاه استان کرمانشاه در تجارت با عراق گفت: کرمانشاه در سال‌های گذشته همواره یکی از استان‌های پیشتاز کشور در صادرات به عراق بوده است و حتی پیش از فعال شدن برخی مرزهای کنونی، این استان نقش مهمی در صادرات به بازار عراق داشته است.

رئیس ستاد اقتصادی ایران و عراق افزود: از سال‌ها قبل و از زمانی که فعالیت‌های تجاری در مرز پرویزخان و سایر مرزهای استان انجام می‌شد، کرمانشاه از استان‌های مهم و اثرگذار در صادرات به عراق بوده و این جایگاه نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان در توسعه تجارت با کشور همسایه است.

دانایی‌فر با بیان اینکه عراق طی حدود ۱۸ سال گذشته بخش قابل توجهی از تولیدات ایران را جذب کرده است، خاطرنشان کرد: به‌طور متوسط حدود ۲۲ درصد صادرات کالاهای غیرنفتی ایران به مقصد عراق انجام شده و در برخی سال‌ها این سهم به حدود ۲۵ درصد نیز رسیده است.

وی با اشاره به افزایش رقابت در بازار عراق تصریح کرد: در گذشته ایران و ترکیه برای جایگاه‌های نخست و دوم بازار عراق رقابت داشتند، اما اکنون با ورود بازیگران جدیدی همچون امارات متحده عربی و چین، شرایط تغییر کرده است و این کشورها توانسته‌اند جایگاه‌های بالاتری را در بازار عراق به دست آورند.

رئیس ستاد اقتصادی ایران و عراق افزود: امارات متحده عربی به‌ویژه با استفاده از ظرفیت صادرات مجدد، حضور گسترده‌ای در بازار عراق پیدا کرده و بخش قابل توجهی از کالاهای مورد نیاز این کشور از این مسیر تأمین می‌شود.

دانایی‌فر با اشاره به مباحث مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی کرمانشاه در این نشست گفت: برخی مشکلات و موانع مطرح‌شده از سوی صادرکنندگان، به‌ویژه مشکلات موجود در عراق، در دستور کار قرار خواهد گرفت و تلاش می‌کنیم با همکاری دستگاه‌های مرتبط برای رفع آنها اقدام کنیم.

وی افزود: موضوعات مطرح‌شده از سوی صادرکنندگان و فعالان اقتصادی استان، از جمله مشکلات مربوط به عوارض و فرآیندهای تجاری در اقلیم کردستان عراق، نیازمند پیگیری جدی است و این موارد را با مسئولان مربوطه در میان خواهیم گذاشت.

رئیس ستاد اقتصادی ایران و عراق همچنین بر ضرورت پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی از مسیرهای قانونی و در سطح ملی تأکید کرد و گفت: برخی مسائل مشابه در استان‌های مختلف کشور نیز مطرح شده و لازم است با هماهنگی دستگاه‌های مسئول و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، برای حل این مشکلات اقدام شود.

دانایی‌فر با اشاره به حضور نمایندگان دستگاه‌های اقتصادی و اجرایی در این نشست خاطرنشان کرد: حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط در کنار رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، ظرفیت مناسبی برای بررسی و پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی فراهم کرده است.

وی در پایان تأکید کرد: هدف از این نشست‌ها، شنیدن مستقیم مسائل و مشکلات تجار و صادرکنندگان و تبدیل این مسائل به دستور کارهای مشخص و عملیاتی است و تلاش خواهیم کرد با همفکری و همکاری مسئولان و فعالان اقتصادی، موانع موجود در مسیر توسعه تجارت با عراق برطرف شود.