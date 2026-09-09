کردستان در جمع استان های پیشرو گردشگری خارجی/عملکرد استان ۳۱ درصد افزایش یافت

سرویس کردستان - مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان گفت: براساس ارزیابی عملکرد ادارات کل استانی در حوزه بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی در سال ۱۴۰۴، کردستان در جمع استان های پیشرو این حوزه قرار گرفت و عملکرد آن نسبت به سال گذشته ۳۱ درصد افزایش یافت.

به گزارش کرد پرس، پویا طالب نیا در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: از سوی دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی معاونت گردشگری، عملکرد استان ها در شاخص های بازاریابی گردشگری خارجی، تبلیغات گردشگری خارجی، شاخص پایه و فعالیت های ویژه مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: براساس این ارزیابی عملکرد استان در حوزه بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳، ۳۱ درصد افزایش داشته که نشان دهنده روند رو به رشد فعالیت های استان در این حوزه است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان اظهار کرد: گروه «استان های پیشرو» شامل استان هایی است که علاوه بر انطباق مناسب عملکرد با برنامه های بازاریابی و تبلیغات گردشگری خارجی، نسبت به سال گذشته نیز رشد عملکردی داشته اند.

طالب نیا ادامه داد: قرار گرفتن کردستان در این گروه، بیانگر ظرفیت مناسب استان در برنامه ریزی، بازاریابی هدفمند و استفاده از ظرفیت های موجود برای توسعه گردشگری خارجی است.

وی یادآور شد: کردستان در بخش تبلیغات گردشگری خارجی، رتبه چهارم کشور را به خود اختصاص داده است که یکی از نقاط قوت عملکرد استان در ارزیابی سال ۱۴۰۴ محسوب می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان بیان کرد: در بخش بازاریابی نیز شاخص هایی همچون ارائه گزارش عملکرد تورهای ورودی بر اساس بازارهای هدف، انجام مطالعات و تحقیقات بازار، مشارکت در رویدادهای بین المللی گردشگری و انعقاد اسناد همکاری با کشورهای بازار هدف مورد ارزیابی قرار گرفته است.

طالب نیا گفت: کردستان در برخی از این شاخص ها از جمله ارائه گزارش عملکرد هسته تورهای ورودی بر اساس کشورهای بازار هدف و انجام تحقیقات و مطالعات بازارهای هدف، در جمع استان های دارای عملکرد کامل قرار گرفته است.

وی اظهار کرد: کسب رتبه ششم کشور در ارزیابی کلی، قرار گرفتن در جمع استان های پیشرو، رشد ۳۱ درصدی عملکرد و کسب رتبه چهارم کشور در حوزه تبلیغات گردشگری خارجی، نشان دهنده روند رو به رشد فعالیت های استان برای معرفی ظرفیت های گردشگری در بازارهای هدف است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان افزود: تداوم این روند، تقویت مطالعات بازارهای هدف، توسعه ارتباط با فعالان و توراپراتورهای خارجی و استمرار تولید محتوای تبلیغاتی با استانداردهای بین المللی، زمینه ارتقای جایگاه کردستان در ارزیابی های آینده و افزایش سهم استان از بازار گردشگری خارجی را فراهم می کند.