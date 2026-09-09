۸ عنوان کتاب نویسندگان کامیارانی در نمایشگاه بین المللی کتاب کردستان رونمایی شد

سرویس کردستان - همزمان با برگزاری دهمین نمایشگاه بین المللی کتاب کردستان، آیین روز فرهنگی کامیاران برگزار و از هشت عنوان کتاب تازه منتشرشده نویسندگان و پژوهشگران این شهرستان رونمایی شد.

به گزارش کرد پرس، آیین روز فرهنگی کامیاران با حضور جمعی از مسئولان فرهنگی، نویسندگان، شاعران، پژوهشگران، هنرمندان و علاقه مندان به حوزه فرهنگ و ادب در دهمین نمایشگاه بین المللی کتاب کردستان برگزار شد.

در این آیین، هشت عنوان کتاب تازه منتشرشده از آثار نویسندگان و پژوهشگران شهرستان کامیاران معرفی و رونمایی شد و از جمعی از فعالان و چهره های فرهنگی و هنری این شهرستان نیز تجلیل به عمل آمد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان در این مراسم بر اهمیت حمایت از نویسندگان، پژوهشگران و هنرمندان استان و معرفی ظرفیت های فرهنگی شهرستان های کردستان تاکید کرد.

ظرفیت های فرهنگی و ادبی کامیاران معرفی شد

در این برنامه، ظرفیت های فرهنگی، ادبی و هنری کامیاران به عنوان یکی از شهرستان های دارای پیشینه تاریخی و فرهنگی استان کردستان مورد توجه قرار گرفت و از تلاش فعالان این حوزه در زمینه های مختلف قدردانی شد.

کامیاران با برخورداری از پیشینه تاریخی و فرهنگی، در سال های گذشته شاهد فعالیت نویسندگان، شاعران، پژوهشگران و هنرمندان متعددی بوده و برگزاری برنامه های فرهنگی در سطح استانی و ملی، فرصتی برای معرفی این ظرفیت ها به شمار می رود.

رونمایی از آثار مکتوب جدید نویسندگان کامیارانی و تجلیل از فعالان حوزه فرهنگ و هنر این شهرستان، از جمله برنامه های جنبی دهمین نمایشگاه بین المللی کتاب کردستان بود که با هدف حمایت از تولیدات فرهنگی، معرفی آثار نویسندگان و تقویت حضور شهرستان های استان در رویدادهای فرهنگی برگزار شد.

دهمین نمایشگاه بین المللی کتاب کردستان با حضور ناشران و فعالان حوزه کتاب و فرهنگ در استان برگزار می شود و در کنار عرضه آثار مکتوب، برنامه های فرهنگی و جنبی متنوعی برای معرفی ظرفیت های فرهنگی شهرستان های استان در نظر گرفته شده است.