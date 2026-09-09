هوش مصنوعی یک ضرورت برای توسعه کشاورزی کرمانشاه است

سرویس کرمانشاه _ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با تأکید بر ضرورت بهره گیری از فناوریهای نوین، از راه اندازی دفتر تخصصی هوش مصنوعی در این سازمان در آینده نزدیک خبر داد و آن را گامی اساسی در جهت هوشمندسازی بخش کشاورزی استان دانست.

به گزارش کردپرس؛ سعید کریمی ضمن حضور در اتاق هوش مصنوعی سازمان، در جریان روند پیشرفت امور و استقرار برنامه های طراحی شده برای هوشمندسازی عرصه های مختلف کشاورزی قرار گرفت و برنامه های عملیاتی این دفتر را مورد بررسی قرار داد.

وی با اشاره به ظرفیت های گسترده استان در حوزه های زراعت، باغبانی و دامپروری، اظهار کرد: استفاده از هوش مصنوعی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی برای توسعه پایدار کشاورزی استان کرمانشاه محسوب می شود.

وی افزود :این فناوری با تحلیل داده های مختلف و هوشمندسازی فرآیندها، میتواند در مدیریت مزارع، تشخیص سریع آفات و بیماریهای گیاهی، بهینه سازی مصرف منابع و افزایش بهره وری تولید نقش مؤثری ایفا کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با بیان اینکه هوش مصنوعی ابزاری برای تصمیم سازی است، نه جایگزینی برای تصمیم گیری، تصریح کرد: این فناوری با ارائه تحلیل های دقیق و مبتنی بر داده، مدیران و کارشناسان را در اتخاذ تصمیم های صحیح و برنامه ریزی هدفمند برای توسعه بخش کشاورزی یاری می کند.