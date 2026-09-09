خبر نویسنده: 3242 ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ۲۰:۳۳ زمان مطالعه: 2 دقیقه ★ — (۰)
هجدهمین نمایشگاه سراسری کتاب ارومیه پایان شهریور برگزار می شود
سرویس آذربایجان غربی- معاون فرهنگی و رسانهای ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، از برگزاری هجدهمین نمایشگاه سراسری کتاب ارومیه از ۳۰ شهریورماه خبر داد. این رویداد که پس از هشت سال وقفه سال گذشته با موفقیت احیا شد، امسال نیز با رویکردی گستردهتر و با مشارکت حداکثری دستگاههای اجرایی میزبان اهالی فرهنگ و کتابخوانی خواهد بود.
به گزارش کردپرس، بهرعلی محمودی در جلسه هماهنگی برگزاری این نمایشگاه که با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی استان برگزار شد، با اشاره به جایگاه ویژه این نمایشگاه گفت: نمایشگاه کتاب ارومیه صرفاً متعلق به ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست؛ بلکه یک رویداد بزرگ استانی است که نیازمند همافزایی و مشارکت تمام دستگاهها برای ارتقای کیفیت و تأثیرگذاری آن است.
محمودی با یادآوری وقفه طولانیمدت در برگزاری این نمایشگاه، بیان کرد: این رویداد به مدت ۸ سال برگزار نشده بود، اما با همت مجموعه ادارهکل و حمایتهای ویژه استاندار محترم، سال گذشته موفق به احیای آن شدیم و امسال نیز با قوت بیشتری این مسیر را ادامه خواهیم داد.
معاون فرهنگی و رسانهای ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان به عملکرد سال گذشته اشاره کرد و افزود: در دوره گذشته شاهد حضور ٣١٥ ناشر از سراسر کشور بودیم که ۹ ناشر آن از استان خودمان بودند. در آن دوره، ۲۵ هزار عنوان و ۱۲۵ هزار جلد کتاب در بخشهای عمومی و تخصصی در تالار وحدت ارومیه ارائه شد که برای نخستین بار بهصورت فروشگاهی اداره گردید و با استقبال خوبی مواجه شد
وی همچنین با اشاره به تدارک برنامههای فرهنگی گفت: سال گذشته در حاشیه نمایشگاه، ۳۵ برنامه جانبی متنوع اجرا شد که به غنای فرهنگی این رویداد افزود.
محمودی در ادامه با تأکید بر رویکرد تحولی در برگزاری نمایشگاه، اظهار داشت: ما دو هفته پیش جلسات آسیبشناسی دقیقی را با کارشناسان فرهنگی برگزار کردیم تا ضمن شناسایی نقاط ضعف و قوت دوره قبل، برنامهریزی جامعتری برای رفع نواقص و تقویت نقاط مثبت داشته باشیم.
وی در پایان با تبیین وظایف دستگاههای اجرایی، از آمادگی کامل این ادارهکل برای میزبانی خبر داد و تصریح کرد: قطعا با حمایتهای استاندار محترم و همراهی سایر دستگاهها، هجدهمین نمایشگاه سراسری کتاب ارومیه، یک گام بلند برای ارتقای سرانه مطالعه و نشاط فرهنگی در مرکز استان خواهد بود.
محمودی با یادآوری وقفه طولانیمدت در برگزاری این نمایشگاه، بیان کرد: این رویداد به مدت ۸ سال برگزار نشده بود، اما با همت مجموعه ادارهکل و حمایتهای ویژه استاندار محترم، سال گذشته موفق به احیای آن شدیم و امسال نیز با قوت بیشتری این مسیر را ادامه خواهیم داد.
معاون فرهنگی و رسانهای ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان به عملکرد سال گذشته اشاره کرد و افزود: در دوره گذشته شاهد حضور ٣١٥ ناشر از سراسر کشور بودیم که ۹ ناشر آن از استان خودمان بودند. در آن دوره، ۲۵ هزار عنوان و ۱۲۵ هزار جلد کتاب در بخشهای عمومی و تخصصی در تالار وحدت ارومیه ارائه شد که برای نخستین بار بهصورت فروشگاهی اداره گردید و با استقبال خوبی مواجه شد
وی همچنین با اشاره به تدارک برنامههای فرهنگی گفت: سال گذشته در حاشیه نمایشگاه، ۳۵ برنامه جانبی متنوع اجرا شد که به غنای فرهنگی این رویداد افزود.
محمودی در ادامه با تأکید بر رویکرد تحولی در برگزاری نمایشگاه، اظهار داشت: ما دو هفته پیش جلسات آسیبشناسی دقیقی را با کارشناسان فرهنگی برگزار کردیم تا ضمن شناسایی نقاط ضعف و قوت دوره قبل، برنامهریزی جامعتری برای رفع نواقص و تقویت نقاط مثبت داشته باشیم.
وی در پایان با تبیین وظایف دستگاههای اجرایی، از آمادگی کامل این ادارهکل برای میزبانی خبر داد و تصریح کرد: قطعا با حمایتهای استاندار محترم و همراهی سایر دستگاهها، هجدهمین نمایشگاه سراسری کتاب ارومیه، یک گام بلند برای ارتقای سرانه مطالعه و نشاط فرهنگی در مرکز استان خواهد بود.
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