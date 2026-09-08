۱۵۰۰ نیروی YPJ بهعنوان «نیروی عملیات ویژه» به وزارت کشور سوریه ملحق میشوند
به گزارش کردپرس، «روکن جمال» سخنگوی یگانهای مدافع زنان(YPJ) اعلام کرد که تصمیم برای پیوستن نیروهای YPJ به وزارت کشور سوریه پس از نشستهای هیئت این یگان به ریاست «نوروز احمد» فرمانده کل YPJ با مقامات دولت موقت سوریه در روزهای ۲۵ و ۲۶ آگوست در دمشق اتخاذ شده است. وی گفت ۱۵۰۰ نیروی YPJ همراه با فرماندهان و ساختارهای خود در قالب یک واحد ویژه در وزارت کشور سوریه فعالیت خواهند کرد و این واحد، نخستین یگان ویژه زنان در چارچوب این وزارتخانه خواهد بود.
روکن جمال در گفتوگو با شبکه روداو درباره روند مذاکرات دمشق، ادغام YPJ در ساختارهای امنیتی سوریه و مسائل مرتبط با این موضوع اظهار داشت که در دیدارهای دمشق، موضوعات سیاسی، آینده ساختار سوریه، حفاظت و اداره این کشور، همچنین جایگاه زبان کُردی در آموزش، از محورهای اصلی مذاکرات بوده است.
وی افزود که طی ۱۴ تا ۱۵ سال گذشته، نسلی جدید با زبان مادری کُردی آموزش دیده است و اکنون در چارچوب توافق ۲۹ دسامبر، موضوعات مربوط به زبان، فرهنگ، آموزش، ساختار اداری و امنیتی باید مورد توجه قرار گیرد.
مذاکرات برای حفظ ساختار سازمانی YPJ
مسئول مرکز اطلاعرسانی YPJ گفت در دیدارهای ۲۵ و ۲۶ آگوست، نوروز احمد بار دیگر مسئله جایگاه YPJ را مطرح کرد و این یگان پیشنهاد داد که چگونه میتواند ضمن حفظ هویت سازمانی خود، بهصورت رسمی در ساختار وزارت کشور سوریه جای گیرد.
وی افزود پس از آن، در ۲۷ آگوست نشست ویژهای میان نمایندگان YPJ و وزارت کشور سوریه برگزار شد که در آن نوروز احمد، سوزدار حاجی و «زیلان جسور» فرمانده گردان YPJ در قامشلو حضور داشتند.
به گفته روکن جمال، این دیدار با حضور «انس خطاب» وزیر کشور سوریه، معاون وی و دو مقام زن نظامی برگزار شد و موضوع ادغام YPJ با جزئیات مورد بررسی قرار گرفت.
۱۵۰۰ نیرو در قالب یگان عملیات ویژه
روکن جمال درباره شکل حضور YPJ در وزارت کشور سوریه گفت این روند در مرحله نخست با رویکردی مثبت مواجه شده است.
وی اظهار داشت: «نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) و YPJ نقش مهمی ایفا کردند، اما در سوریه هنوز پذیرش کامل حضور فعال زنان در ساختارهای نظامی وجود ندارد و ما برای تغییر این وضعیت مبارزه میکنیم.»
او افزود که YPJ ترجیح داده است بهعنوان یک نیروی سازمانیافته با نیروها، فرماندهی و ساختارهای خود وارد وزارت کشور شود و پیشنهاد ایجاد یک «نیروی عملیات ویژه» از سوی این وزارتخانه را مناسب دانسته است.
به گفته جمال، هدف از این اقدام مشارکت در ساخت سوریه جدید و حفاظت از زنان است و دو طرف با پیوستن YPJ بهعنوان یک نیروی ضدتروریسم به وزارت کشور موافقت اولیه نشان دادهاند.
وی درباره ماهیت این نیرو گفت: «نیروی عملیات ویژه، یک نیروی عملیاتی است که در شرایط اضطراری داخلی یا خارجی آماده مداخله است و این ویژگی به وظایف و اهداف ما نزدیک است.»
نخستین یگان ویژه زنان در وزارت کشور سوریه
روکن جمال درباره چگونگی حفظ استقلال سازمانی YPJ در ساختار جدید گفت این یگان خواهان حضور بهعنوان یک مجموعه منسجم با نیروها، فرماندهی و بخشهای تخصصی خود است.
وی افزود هنوز جزئیات نهایی مشخص نشده و قرار است این موضوع در نشستهای آینده با فرماندهیهای امنیت داخلی در حسکه و حلب بررسی شود.
جمال درباره حقوق، درجات نظامی و مسائل مالی نیروهای زن YPJ نیز گفت نخستین نشستها بیشتر بر پذیرش اصل حضور این یگان متمرکز بوده و جزئیات در مذاکرات بعدی بررسی خواهد شد.
وی تأکید کرد که تاکنون مانع بزرگی در این روند مشاهده نشده، اما برخی مقامات گفتهاند پذیرش این ساختار در مناطق تحت کنترل آنان امکانپذیر است و برای اجرای آن در سراسر سوریه هنوز زود است.
استقرار نیروها در کوبانی، حسکه، قامشلو و دیرک
روکن جمال اعلام کرد نیروهایی که قرار است به وزارت کشور سوریه ملحق شوند، از مناطق کوبانی، حسکه، قامشلو و دیرک خواهند بود و در مرحله نخست احتمالاً در همین مناطق بهعنوان یگان ضدتروریسم فعالیت خواهند کرد.
وی گفت گزینههای دیگری مانند پیوستن به نیروهای آسایش نیز وجود داشت، اما YPJ ترجیح داد جایگاه خود را بهعنوان یک نیروی سازمانیافته حفظ کند.
او همچنین درباره ایجاد مراکز آموزشی در دمشق گفت تاکنون هیچ اقدام رسمی در این زمینه انجام نشده است، اما در صورت نهایی شدن توافق، احتمال افتتاح آکادمیهایی در دمشق یا مناطق تحت کنترل مدیریت خودگردان وجود دارد.
وضعیت اسرای YPJ
مسئول مرکز اطلاعرسانی YPJ درباره شمار نیروهای این یگان که به اسارت درآمدهاند، گفت از آغاز قیام سوریه تاکنون ۵۲ نیروی YPJ اسیر شدهاند که بیشتر آنها با تلاشهای انجامشده آزاد شدهاند.
وی افزود همچنان ۶ نیروی YPJ در زندان هستند و تلاشها برای آزادی آنان ادامه دارد.
جمال گفت در سال ۲۰۲۵، ۱۳ نیروی YPJ و در سال جاری نیز در چارچوب توافق ۲۹ دسامبر، ۳۳ نیروی این یگان آزاد شدهاند.
وی همچنین به پرونده «چیچک کوبانی» اشاره کرد و گفت این نیروی YPJ در نبرد گرهسپی (تل ابیض) به اسارت گروههای وابسته به ترکیه درآمده و به حبس ابد محکوم شده است.
۹۷۹ نیروی YPJ کشته شدهاند
روکن جمال در پایان اعلام کرد که تاکنون ۹۷۹ نیروی YPJ در جریان جنگهای سوریه جان خود را از دست دادهاند و صدها نیروی دیگر نیز زخمی یا دچار معلولیت شدهاند.
وی همچنین به کشته شدن نیروهای بینالمللی و عرب در صفوف YPJ اشاره کرد و گفت نخستین نیروی زن بینالمللی که در این یگان کشته شد، ایوانا هافمن در نبرد کوبانی بود.
جمال تأکید کرد که YPJ با پرداخت هزینههای سنگین به مرحله کنونی رسیده و به مبارزه خود برای دستیابی به اهدافش ادامه خواهد داد.
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