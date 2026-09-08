کردپرس
ترکیب قومی شوراهای موقت حسکه اعلام شد؛ اکثریت کُرد در قامشلو و اکثریت عرب در سره‌کانی
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ ۲۲:۲۵ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
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ترکیب قومی شوراهای موقت حسکه اعلام شد؛ اکثریت کُرد در قامشلو و اکثریت عرب در سره‌کانی

سرویس سوریه - ترکیب قومی شوراهای انتصابی موقت شهرهای قامشلو و سره‌کانی در استان حسکه مشخص شد؛ بر اساس این ترکیب، شورای قامشلو از ۹ عضو تشکیل شده که پنج عضو آن کُرد، سه عضو عرب و یک عضو مسیحی است، در حالی که شورای سره‌کانی هفت عضو دارد که شش عضو آن عرب و یک عضو کُرد هستند.

به گزارش کردپرس، «نورالدین احمد» استاندار حسکه، اعضای دو شورای انتصابی موقت شهرهای قامشلو و سره‌کانی را معرفی کرد. شورای موقت قامشلو از ۹ عضو تشکیل شده که پنج نفر از آنان کُرد، سه نفر عرب و یک نفر مسیحی هستند. در مقابل، شورای موقت سره‌کانی از هفت عضو تشکیل شده که شش عضو آن عرب و یک عضو کُرد است.

به نوشته شبکه روداو، بر اساس اطلاعات منتشرشده، برین سامی محمد به عنوان رئیس شورای شهر قامشلو انتخاب شده است. وی کُرد و دارای مدرک مهندسی عمران است.

اعضای شورای موقت شهر قامشلو عبارتند از:

  • برین سامی محمد (مهندسی عمران): رئیس شورا، کُرد

  • محمد جمعه ساکر (انستیتوی نفت): معاون رئیس شورا، عرب

  • رائده عوید حمود (مهندسی عمران): عرب

  • شافیر میشل توما (وکیل): مسیحی

  • امینه مراد عمر (وکیل): کُرد

  • عبدالرزاق نوری العاصی (مهندسی عمران): عرب

  • عبدالرزاق احمد حمی (مهندسی عمران): کُرد

  • دکتر رضوان سعید محمد (پزشکی عمومی): کُرد

  • حسن علی محمد (دانشکده ادبیات): کُرد

در شهر سره‌کانی نیز شورای موقت هفت عضو دارد. بر اساس ترکیب اعلام‌شده، شش عضو این شورا عرب و یک عضو کُرد هستند.

اعضای شورای موقت شهر سره‌کانی عبارتند از:

  • بشیر محمد ملا مطر (مهندسی مکانیک): رئیس شورا، عرب

  • فیصل ابراهیم عبدال حی (دانشکده شریعت): معاون رئیس شورا، عرب

  • مصطفی محمد خیر علی (مهندسی عمران): کُرد

  • ربیحه اسماعیل الاحمد (مهندسی عمران): عرب

  • ماهر عبداللطیف لیلی (مهندسی عمران): عرب

  • امیر محمود ابراهیم (فلسفه): عرب

  • صلاح‌الدین صبحی خضیر (مهندسی مکانیک): عرب

بر اساس این گزارش، وضعیت شهر سره‌کانی همچنان عادی نشده و بسیاری از ساکنان اصلی این شهر هنوز به مناطق خود بازنگشته‌اند. احتمال دارد با تغییر شرایط شهر در آینده، ترکیب و سهمیه‌بندی اعضای شوراها نیز تغییر کند.

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