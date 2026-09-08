ترکیب قومی شوراهای موقت حسکه اعلام شد؛ اکثریت کُرد در قامشلو و اکثریت عرب در سرهکانی
به گزارش کردپرس، «نورالدین احمد» استاندار حسکه، اعضای دو شورای انتصابی موقت شهرهای قامشلو و سرهکانی را معرفی کرد. شورای موقت قامشلو از ۹ عضو تشکیل شده که پنج نفر از آنان کُرد، سه نفر عرب و یک نفر مسیحی هستند. در مقابل، شورای موقت سرهکانی از هفت عضو تشکیل شده که شش عضو آن عرب و یک عضو کُرد است.
به نوشته شبکه روداو، بر اساس اطلاعات منتشرشده، برین سامی محمد به عنوان رئیس شورای شهر قامشلو انتخاب شده است. وی کُرد و دارای مدرک مهندسی عمران است.
اعضای شورای موقت شهر قامشلو عبارتند از:
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برین سامی محمد (مهندسی عمران): رئیس شورا، کُرد
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محمد جمعه ساکر (انستیتوی نفت): معاون رئیس شورا، عرب
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رائده عوید حمود (مهندسی عمران): عرب
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شافیر میشل توما (وکیل): مسیحی
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امینه مراد عمر (وکیل): کُرد
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عبدالرزاق نوری العاصی (مهندسی عمران): عرب
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عبدالرزاق احمد حمی (مهندسی عمران): کُرد
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دکتر رضوان سعید محمد (پزشکی عمومی): کُرد
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حسن علی محمد (دانشکده ادبیات): کُرد
در شهر سرهکانی نیز شورای موقت هفت عضو دارد. بر اساس ترکیب اعلامشده، شش عضو این شورا عرب و یک عضو کُرد هستند.
اعضای شورای موقت شهر سرهکانی عبارتند از:
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بشیر محمد ملا مطر (مهندسی مکانیک): رئیس شورا، عرب
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فیصل ابراهیم عبدال حی (دانشکده شریعت): معاون رئیس شورا، عرب
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مصطفی محمد خیر علی (مهندسی عمران): کُرد
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ربیحه اسماعیل الاحمد (مهندسی عمران): عرب
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ماهر عبداللطیف لیلی (مهندسی عمران): عرب
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امیر محمود ابراهیم (فلسفه): عرب
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صلاحالدین صبحی خضیر (مهندسی مکانیک): عرب
بر اساس این گزارش، وضعیت شهر سرهکانی همچنان عادی نشده و بسیاری از ساکنان اصلی این شهر هنوز به مناطق خود بازنگشتهاند. احتمال دارد با تغییر شرایط شهر در آینده، ترکیب و سهمیهبندی اعضای شوراها نیز تغییر کند.
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