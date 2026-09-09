شیبانی با فیدان و باراک در آنکارا دیدار کرد

سرویس سوریه - وزیر امور خارجه دولت موقت سوریه در سفر به آنکارا با «هاکان فیدان» وزیر امور خارجه ترکیه، درباره توسعه روابط میان دو کشور، پیگیری پرونده‌های مشترک و تحولات منطقه دیدار و گفت‌وگو کرد و پس از آن نیز با «توماس باراک» نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه و عراق دیدار کرد.

به گزارش کردپرس، «اسعد حسن الشیبانی» وزیر امور خارجه و امور مهاجران دولت موقت سوریه، روز گذشته (۸ سپتامبر) در سفر به ترکیه با هاکان فیدان دیدار کرد. در این دیدار، توسعه روابط سوریه و ترکیه، پیگیری فعالیت‌های شورای هماهنگی میان دو کشور و تحولات منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وزارت امور خارجه دولت موقت سوریه اعلام کرد که این دیدار با هدف تقویت روابط میان دو کشور، پیگیری پرونده‌های مشترک در چارچوب شورای عالی هماهنگی و بررسی تحولات منطقه‌ای انجام شده است.

منابع دیپلماتیک در ترکیه نیز برگزاری این دیدار در آنکارا را تأیید کردند، اما وزارت امور خارجه ترکیه تاکنون درباره جزئیات این دیدار بیانیه‌ای منتشر نکرده است.

فیدان و شیبانی پیش از این نیز در تاریخ ۶ آگوست در آنکارا با یکدیگر دیدار کرده بودند. فیدان در آن زمان اعلام کرده بود که ترکیه قصد دارد همکاری خود با دمشق در زمینه‌های «مبارزه با تروریسم، دفاع و امنیت» را تعمیق کند.

وزیر امور خارجه ترکیه همچنین بر اهمیت تکمیل روند ادغام در سوریه تأکید کرده بود.

پس از دیدار فیدان و شیبانی، وزیر امور خارجه سوریه در آنکارا با «توماس باراک» نماینده ویژه ریاست‌جمهوری آمریکا در امور سوریه و عراق، نیز دیدار و گفت‌وگو کرد. جزئیات بیشتری درباره محورهای این دیدار منتشر نشده است.