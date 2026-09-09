نماینده مجلس: قدرت خرید کالابرگ به شدت تحلیل رفته است

سرویس آذربایجان غربی- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر اعتبار کالابرگ افزایش پیدا نکند، به مرور با رشد تورم ارزش آن از بین می رود؛ اکنون این اعتباری که برای دهک های پایین جامعه در نظر گرفته شده ناچیز است و تاثیری روی سفره آنها ندارد.

به گزارش کردپرس، حاکم ممکان با اشاره به اینکه اعتبار کالا برگ در برابر تورم شکل گرفته ناچیز است به خانه ملت گفت: متأسفانه قدرت خرید کالابرگ به شدت تحلیل رفته است. وقتی تورم بالای ۴۰ درصد است، اعتبار فعلی عملاً فقط یک مسکن موقتی است و نمی تواند پروتئین و مواد لبنی مورد نیاز یک خانوار ضعیف را تأمین کند. این مبلغ دیگر در سبد واقعی دیده نمی شود.

وی افزود: اگر اعتبار کالابرگ افزایش پیدا نکند، به مرور با رشد تورم ارزش آن از بین می رود؛ اکنون این اعتباری که برای دهک های پایین جامعه در نظر گرفته شده ناچیز است و تاثیری روی سفره آنها ندارد، لذا دولت باید چاره اندیشی کند و اعتبار کالا برگ را افزایش دهد.

این نماینده مجلس بیان کرد: دقیقاً همان اندازه با تورم مواد غذایی، باید اعتبار تعدیل شود. پیشنهاد بنده این است که سقف اعتبار برای دهکهای ضعیف حداقل به گونه ای باشد که تنوع کالایی از حبوبات به سمت مرغ و تخم مرغ منجمد گسترش یابد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: کالابرگ بدون پشتوانه بحث تورمی، کمکی به امنیت غذایی واقعی نمی کند. ما باید تلاش کنیم که کالابرگ تاثیر خود را بر سفره اقشار ضعیف جامعه نشان دهد. مجلس در بودجه سال آینده روی این موضوع ایستادگی خواهد کرد./