رگبار باران پایان هفته آذربایجان غربی و کردستان را دربرمی گیرد
به گزارش کردپرس، براساس تحلیل آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی امروز در اردبیل، سواحل دریای خزر و ارتفاعات البرز ابرناکی و بارش پراکنده گاهی همراه با رعد و برق ادامه خواهد داشت.
همچنین در ارتفاعات جنوب کرمان. سیستان و بلوچستان شمال و شرق هرمزگان به ویژه ساعات بعد از ظهر افزایش ابرهای همرفتی گاهی رعد و برق و وزش باد شدید رخ میدهد.
فردا پنج شنبه هم در سواحل دریای خزر، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات البرز شرقی ارتفاعات واقع در خراسان جنوبی و سیستان ابرناکی و بارش پراکنده رخ خواهد داد و سامانه بارشی از شمال شرق کشور خارج میشود.
عصر روز جمعه با ورود سامانه جدید بارشی از شمال غرب کشور برای استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، نیمه شمالی کردستان برخی مناطق زنجان و قزوین گیلان و غرب مازندران افزایش ابر و رگبار باران گاهی رعد و برق پیش بینی میشود.
امروز در شمال شرق کشور وزش باد شدید گاهی گرد و خاک پیش بینی میشود.
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