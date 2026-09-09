معدوم سازی بیش از ٣٧ هزار کیلوگرم پسماند صنعتی غذایی در ارومیه

به گزارش کردپرس، مختار خانی گفت: کارشناسان این اداره با حضور در محل بارگیری، بر فرآیند بارگیری و انتقال پسماندها و رعایت ضوابط و مقررات زیست‌محیطی نظارت کردند.



وی افزود: این اقدام با هدف مدیریت اصولی پسماندهای صنعتی و جلوگیری از انتشار آلودگی در مراحل بارگیری و حمل انجام شد و پسماندها برای امحاء و مدیریت اصولی به مرکز مجاز و مورد تأیید سازمان حفاظت محیط زیست انتقال یافت.



خانی با اشاره به الزامات قانونی مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه تأکید کرد: نظارت بر نحوه مدیریت و انتقال این پسماندها و اطمینان از انتقال آنها به مراکز مجاز، به‌صورت مستمر در دستور کار اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه قرار دارد.