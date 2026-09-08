علیرغم وعده وزیر نیرو؛ خاموشی ها در آذربایجان غربی ادامه می یابد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی با اشاره به تداوم ناترازی انرژی و اقدامات انجام‌شده برای مدیریت مصرف و کاهش تلفات شبکه، اظهار کرد: طرح ملی مهتاب با هدف مدیریت مصرف، کاهش تلفات، شناسایی مصارف غیرمجاز و افزایش بهره‌وری شبکه در استان در حال اجراست.

کیامهر ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون ۲۰۰ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز (ماینر) در استان شناسایی و جمع‌آوری شده است.

وی همچنین از توسعه اقدامات مربوط به ساماندهی انشعاب‌ها و کنتورهای برق خبر داد و گفت: در مجموع ۱۳ هزار و ۷۰۰ مورد کنتور جدید نصب و واگذار شده که بیش از ۹ هزار اشتراک از این رقم مربوط به مشترکان جدید و بیش از ۶ هزار مورد نیز مربوط به مشترکانی است که پیش از این به صورت غیرمجاز از برق استفاده می‌کردند و با ساماندهی وضعیت آنها، انشعاب قانونی دریافت کرده‌اند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی اضافه کرد: تاکنون ۸ هزار و ۹۰۰ انشعاب غیرمجاز در استان شناسایی و جمع‌آوری شده است.

به گزارش کردپرس، ادامه خاموشی های در آذربایجان غربی در حالی صورت می گیرد که وزیر نیرو روز گذشته از اتمام برنامه خاموشی برنامه ریزی شده خبر داده بود اما در آذربایجان غربی علیرغم وعده های وزیر نیرو خاموشی ها همچنان ادامه دارد و موجب اختلال فراوان در کسب و کارهای آنلاین، آموزش های آنلاین و ... شده است.