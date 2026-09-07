به گزارش کردپرس، محمدرضا اصغری در حاشیه بازدید از روند خرید محصول چغندرقند از کارخانجات استان با بیان اینکه امسال حدود ۲۹ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت چغندرقند اختصاص یافته است،به خبرنگاران گفت: متوسط عملکرد در واحد سطح در مزارع استان ۷۰ تن در هکتار برآورد شده که نشان‌دهنده ظرفیت بالای تولید در این منطقه است.

وی با اشاره به تعیین قیمت مصوب خرید ۹ هزار و ۳۶۰ تومانی برای هر کیلوگرم چغندرقند با متوسط عیار ۱۶ درصد و پاداش ۲۰ کیلو تفاله و ۲ کیلو شکر یا قند، این نرخ را رقمی حمایتی و مناسب برای کشاورزان دانست و افزود: تلاش ما بر این است تا با همکاری کارخانجات قند استان، مطالبات چغندرکاران در سریع‌ترین زمان ممکن پرداخت شود؛ به‌طوری‌که پیش‌بینی می‌شود تمامی مطالبات حداکثر تا سه ماه پس از تحویل محصول تسویه گردد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی درباره زمان‌بندی عملیات برداشت تصریح کرد: با توجه به تحلیل داده‌های اقلیمی و گزارش‌های تخصصی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان، فصل برداشت چغندرقند از ۲۰ شهریورماه به‌صورت رسمی آغاز شده است. همچنین به منظور صیانت از حقوق کشاورزان، ناظرین عیارسنجی پس از گذراندن دوره‌های آموزشی تخصصی، در تمامی واحدهای صنعتی طرف قرارداد مستقر شده‌اند.

اصغری در پایان با تأکید بر لزوم مدیریت فرآیند برداشت و فرآوری، خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم جهت پیش‌بینی و تأمین سوخت جایگزین برای کارخانجات و ماشین‌آلات کشاورزی در زمان پیک برداشت صورت گرفته است تا از بروز هرگونه وقفه در روند تولید و فرآوری این محصول راهبردی جلوگیری شود.