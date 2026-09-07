رونمایی از تجهیزات پزشکی جدید در آذربایجانغربی
به گزارش کردپرس، استاندار آذربایجانغربی در این آیین با تأکید بر ضرورت ارتقای سطح خدمات بهداشتی و درمانی گفت: سرانه بهداشت و درمان استان از میانگین کشوری پایینتر بوده و تمام تلاش مدیریت استان بر این است که با توسعه زیرساختها و تأمین تجهیزات بهروز، سطح خدمات درمانی و دسترسی مردم به امکانات مطلوب افزایش یابد.
رضا رحمانی با بیان اینکه این تجهیزات با مساعدت استانداری آذربایجانغربی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأمین و تجهیز شده است، افزود: باید ظرفیتهای درمانی آذربایجانغربی به جایگاهی برسد که بتواند میزبان بیماران سایر استانها و حتی کشورهای همجوار باشد.
اوهمچنین با اشاره به ظرفیتهای استان در حوزه گردشگری سلامت، خاطرنشان کرد: راهاندازی و توسعه گردشگری سلامت یکی از اهداف مهم در مسیر تقویت خدمات بهداشتی و درمانی استان بوده و آذربایجانغربی میتواند با تکیه بر ظرفیتهای خود، به یکی از مقاصد مهم درمانی منطقه تبدیل شود.
خریداری این تجهیزات با اعتباری بالغ بر یک همت، شامل ۲۵ دستگاه آمبولانس مجهز، ترالیهای اورژانس، تجهیزات و امکانات اتاق عمل، ابزارهای جراحی و ایستگاه پمپ بنزین اختصاصی آمبولانسها است که با هدف ارتقای کیفیت و سرعت خدمات درمانی تهیه شده و در ۲۳ بیمارستان و ۲۰ شبکه بهداشت و درمان استان توزیع خواهد شد.
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