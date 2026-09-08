رییس شورای شهر: اعلام آمادگی نمایندگان ۱۹ کشور برای حضور در جشنواره انگور ارومیه
به گزارش کردپرس، حسین پناهی با اشاره به اهداف برگزاری جشنواره انگور ارومیه اظهار کرد: هدف از برگزاری جشنوارههایی همچون جشنواره انگور، معرفی داشتهها و ظرفیتهای ارزشمند شهر ارومیه است و خوشبختانه این رویداد تاکنون در تحقق این هدف موفق عمل کرده و هر سال نیز با تجربهای بیشتر و کیفیتی مطلوبتر از سال گذشته برگزار شده است.
او با بیان اینکه برگزاری جشنواره ها فرصت بسیار ارزشمندی برای معرفی فرهنگ، آداب و رسوم، ظرفیتهای گردشگری، محصولات و توانمندیهای اقتصادی ارومیه در عرصه بینالمللی به شمار میرود، تصریح کرد: جشنواره انگور میتواند در کنار معرفی هویت و فرهنگ ارومیه، زمینهساز جذب گردشگر، معرفی فرصتهای سرمایهگذاری و ایجاد ارتباط میان ظرفیتهای بومی شهر با سرمایهگذاران داخلی و خارجی باشد و از این منظر، برگزاری چنین رویدادهایی دارای اهمیت ویژهای است.
پناهی با تأکید بر نقش جشنوارهها در رونق اقتصاد محلی گفت: برپایی بازارچهها و عرضه محصولات کشاورزی، صنایعدستی و تولیدات مشاغل خانگی در کنار جشنواره، فرصت مناسبی برای معرفی توانمندیهای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بومی فراهم میکند و میتواند به افزایش فروش، ایجاد درآمد و تقویت اقتصاد خانوادهها و کسبوکارهای محلی منجر شود.
وی ادامه داد: یکی از رویکردهای مهم در برگزاری این رویدادها باید این باشد که ظرفیتهای بومی و تولیدات ارومیه به شکلی شایسته در معرض دید مردم و گردشگران قرار گیرد تا جشنواره از یک رویداد مقطعی فراتر رفته و به بستری برای توسعه اقتصادی و گردشگری شهر تبدیل شود.
رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر این شهر در حوزه گردشگری خاطرنشان کرد: ارومیه از مجموعهای متنوع از ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی، طبیعی و اقتصادی برخوردار است؛ از بناها و آثار تاریخی گرفته تا دریاچه ارومیه، محصولات متنوع کشاورزی و صنایعدستی که باید با برنامهریزی مناسب، بیش از گذشته به کشور و جهان معرفی شوند.
پناهی صنعت گردشگری را یکی از صنایع درآمدزا در اقتصاد شهری عنوان کرد و گفت: معرفی صحیح ظرفیتها در کنار توسعه زیرساختها میتواند زمینه حضور بیشتر گردشگران و در نتیجه افزایش درآمد و اشتغال در شهر را فراهم کند. بنابراین باید همزمان با معرفی توانمندیهای ارومیه، برای ایجاد زیرساختهای متناسب با ظرفیت گردشگری شهر نیز برنامهریزی کنیم.
وی با بیان اینکه جشنوارههای انگور برگزارشده تاکنون آثار مثبتی در این زمینه داشتهاند، افزود: استقبال قابل توجه مردم از این رویدادها و همچنین توجه و حضور سرمایهگذاران داخلی و خارجی در پروژههای مختلف، نشان میدهد که ارومیه ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به یکی از مقاصد مهم گردشگری و سرمایهگذاری دارد و باید از این ظرفیت به بهترین شکل استفاده کرد.
رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه در ادامه با اشاره به محل برگزاری جشنواره انگور در دهکده چیچست اظهار کرد: با توجه به استقبال گسترده شهروندان و گردشگران از جشنوارهها، لازم است زیرساختهای این مجموعه متناسب با حجم استقبال و ظرفیت رویدادها توسعه یابد.
پناهی در پایان گفت: مسیرهای دسترسی، روشنایی، امکانات رفاهی و خدمات مورد نیاز در دهکده چیچست از جمله زیرساختهایی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد تا بتوانیم در سالهای آینده میزبان شایستهتری برای شهروندان، گردشگران و مهمانان داخلی و خارجی باشیم.
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