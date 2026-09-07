سرویس آذربایجان غربی- روژینا دهری، نوجوان وزنه‌بردار مهابادی با درخشش در المپیاد استعدادهای برتر وزنه‌برداری کشور، مقام دوم این مسابقات را به دست آورد.

به گزارش کردپرس، روژینا دهری، نوجوان وزنه‌بردار مهابادی، در رقابت‌های دسته ۷۷ کیلوگرم المپیاد استعدادهای برتر وزنه‌برداری کشور با کسب مقام دوم، خوش درخشید.

در این مسابقات که با حضور برترین استعدادهای وزنه‌برداری رده سنی ۱۴ تا ۱۵ سال کشور برگزار شد، روژینا دهری به عنوان نماینده استان آذربایجان غربی، با ثبت رکورد مجموع ۱۸۷ کیلوگرم در حرکات یک‌ضرب و دوضرب، موفق شد عنوان نایب‌قهرمانی این دسته را به دست آورده و مدال نقره این رقابت‌ها را از آن خود کند.

در پایان رقابت‌های دسته ۷۷ کیلوگرم، نماینده همدان با ثبت مجموع ۲۰۲ کیلوگرم به مقام قهرمانی رسید و روژینا دهری با مجموع ۱۸۷ کیلوگرم در جایگاه دوم ایستاد. همچنین نماینده سمنان نیز مقام سوم این دسته را کسب کرد.