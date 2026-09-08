بازدید هیئت وزارت کشور سوریه از کوبانی

سرویس سوریه - هیئتی از وزارت کشور دولت موقت سوریه با سفر به کوبانی، در دیدار با مسئولان مدیریت این شهر و نمایندگان نهادهای مدنی، درباره مسائل امنیتی، سازوکارهای هماهنگی برای حفاظت از شهروندان و فراهم کردن زمینه بازگشت امن و محترمانه آوارگان، به‌ویژه آوارگان گره‌سپی، گفت‌وگو کرد.

به گزارش کردپرس، هیئتی از وزارت کشور دولت موقت سوریه به ریاست «نورالدین البابا» سخنگوی این وزارتخانه و با حضور شماری از مسئولان امنیتی و اداری از دمشق و حلب، در سفری رسمی وارد کوبانی شد و نشستی گسترده با مسئولان مدیریت خودگردان کوبانی و نمایندگان نهادهای محلی و مدنی برگزار کرد. در این نشست، موضوعات امنیتی، ثبات منطقه، هماهنگی مشترک برای حفاظت از شهروندان و فراهم کردن شرایط بازگشت امن و همراه با حفظ کرامت آوارگان به مناطق خود مورد بررسی قرار گرفت.

به نوشته آژانس خبری هاوار، در این نشست نمایندگانی از مدیریت خودگردان، شورای خانواده‌های شهدا، نهادهای جامعه مدنی، شیوخ و بزرگان عشایر، جنبش جامعه دموکراتیک (TEV-DEM) و اتحادیه‌ها و تشکل‌های وابسته به آن، نهادهای زنان و نیروهای امنیت داخلی منطقه کوبانی حضور داشتند.

دو طرف همچنین درباره مشکلات و موانعی که مردم منطقه با آن روبه‌رو هستند و ضرورت تقویت اعتماد میان نهادهای رسمی و جامعه گفت‌وگو کردند. نقش نهادهای جامعه مدنی در حمایت از تلاش‌های مربوط به صلح اجتماعی، حل اختلافات و بازسازی نیز از دیگر محورهای مورد بحث بود.

یکی از موضوعات اصلی این نشست، بازگشت آوارگان به مناطق محل سکونتشان بود. دو طرف بر اهمیت تأمین امنیت آوارگانی که قصد بازگشت دارند، به‌ویژه آوارگان گره‌سپی، تأکید کردند و خواستار تلاش برای رفع موانع اداری و امنیتی شدند که روند بازگشت آنان را با مشکل مواجه می‌کند.

در پایان نیز بر ادامه ارتباط و هماهنگی میان هیئت وزارت کشور سوریه، مدیریت کوبانی و نهادهای محلی این منطقه برای تقویت امنیت و ثبات در کوبانی تأکید شد.