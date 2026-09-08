تداوم عملیات و گلولهباران مناطق جنوب سوریه توسط رژیم صهیونیستی
به گزارش کردپرس، تحرکات و عملیات نیروهای رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه ادامه دارد و در دو روز گذشته چندین روستا و منطقه در استان قنیطره شاهد ورود نیروهای این رژیم ، گلولهباران و بازرسی منازل بودهاند.
بر اساس اخبار منتشر شده در رسانههای محلی جنوب سوریه، یک نیروی اسرائیلی متشکل از سه خودروی نظامی و شماری نیروی پیاده وارد روستای ترنجه در شمال قنیطره شد. نیروهای اسرائیلی پس از ورود به روستا، بمبهای دودزا به سمت خانههای ساکنان پرتاب کردند. جزئیات بیشتری درباره خسارات یا تلفات احتمالی این حادثه منتشر نشده است.
همزمان با ورود نیروهای اسرائیلی به ترنجه، هواپیماهای شناسایی اسرائیل بر فراز این روستا به پرواز درآمدند. علت ورود نیروهای اسرائیلی به روستا و مدت حضور آنها در این منطقه مشخص نیست.
در حادثهای دیگر در همان روز، یک یگان اسرائیلی مستقر در پایگاه «الجزیره» مناطق اطراف روستای مریه در شمال درعا را هدف گلولههای توپخانه قرار داد. این حمله موجب ایجاد نگرانی و ترس در میان ساکنان منطقه شد.
همچنین بر اساس گزارش دیدهبان حقوق بشر سوریه (SOHR)، نیروهای اسرائیلی مناطق کشاورزی روستای صیدا حنوت در غرب قنیطره را با شلیک دو گلوله توپخانه هدف قرار دادند. تاکنون اطلاعاتی درباره میزان خسارات ناشی از این گلولهباران نیز منتشر نشده است.
در تازهترین مورد نیز روز سهشنبه، نیروهای اسرائیلی با ورود به روستای بریقه در حومه قنیطره، یک خانه را بازرسی کردند. بر اساس گزارشها، یک گشتی اسرائیلی وارد روستا شد و پس از ورود به یکی از منازل و انجام بازرسی، منطقه را ترک کرد.
این تحرکات در حالی ادامه دارد که نیروهای اسرائیلی طی ماههای اخیر حضور و فعالیت نظامی خود در بخشهایی از جنوب سوریه، بهویژه مناطق نزدیک به قنیطره و بلندیهای جولان، را افزایش دادهاند.
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