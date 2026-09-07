نماینده مجلس: کنترل بازار و مدیریت قیمتها به بهانه شرایط جنگی رها شده است
به گزارش کردپرس از خانه ملت، سید سلمان ذاکر، نماینده ارومیه در نطق میان دستور جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ضرورت نوسازی ناوگان فرسوده کشور، گفت: هدف از نوسازی ناوگان، کاهش آلودگی هوا و افزایش ایمنی است، اما اینکه با قطع سوخت خودروهای فرسوده، معیشت مالکان و رانندگان آنها با مشکل مواجه شود، هرگز درست نیست و نباید چنین اتفاقی رخ دهد.
نزدیک به ۲۲ میلیون خودرو و موتورسیکلت فرسوده هستند
نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت باید بداند که از مجموع حدود ۴۱ میلیون خودرو و موتورسیکلت در کشور، نزدیک به ۲۲ میلیون دستگاه فرسوده هستند. چگونه میتوان انتظار داشت مالکان این خودروها با تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی و از طریق سامانههای خودروسازان، خودروی خود را نوسازی کنند؟ این میزان تسهیلات در شرایط فعلی پاسخگوی هزینه خرید خودرو نیست.
ذاکر با تأکید بر اینکه بسیاری از رانندگان و مالکان خودروهای فرسوده، معیشت خود و خانوادهشان را از طریق همین خودرو تأمین میکنند، افزود: نمیتوان خودرویی را که ابزار امرار معاش یک خانواده است، به سادگی از دست آنها گرفت. ابتدا باید یارانهها و حمایتهای لازم برای مردم در نظر گرفته و شرایط خرید اقساطی خودرو فراهم شود، سپس نسبت به اجرای سیاستهای مربوط به نوسازی ناوگان و اصلاح قیمت سوخت اقدام کرد.
وی خطاب به وزیر نفت تصریح کرد: پیش از هرگونه تصمیمگیری درباره افزایش قیمت بنزین، باید قدرت کنترل و مدیریت آثار آن بر نرخ ارز، سکه و قیمت سایر اقلام مد نظر قرار گیرد. کنترل تبعات افزایش قیمت سوخت بر اقتصاد و معیشت مردم، موضوع بسیار مهمی است که نباید مورد غفلت قرار گیرد.
کارگران، بیمهشدگان و بازنشستگان تأمین اجتماعی واقعاً گلایهمند هستند
این نماینده مجلس دوازدهم در ادامه با اشاره به مطالبات جامعه کارگری، بیمهشدگان و بازنشستگان تأمین اجتماعی، گفت: کارگران، بیمهشدگان و بازنشستگان تأمین اجتماعی واقعاً گلایهمند هستند. اموال سازمان تأمین اجتماعی متعلق به بیمهشدگان است و نباید برای جبران برخی هزینهها و تعهدات، حقوق و اموال آنها مورد تعرض قرار گیرد؛ چرا که این حقوق، حقالناس است و باید از آن صیانت شود.
ذاکر تاکید کرد: افزایش حقوق پرستاران، کارکنان نیروهای مسلح، کارکنان کشوری یک امر جدیست و باید این قبیل اقدامات مد نظر قرار گیرد. از سویی دیگر چرا در پرداخت بدهیهای بیمهای به بیمارستانها و دانشگاههای علوم پزشکی کوتاهی میشود؟ کاهش خدمات درمانی به مردم و بیمهشدگان چه دلیلی دارد؟ دولت باید این مسائل را حل کند تا بتوان پاسخگوی مردمی بود که امروز توان خرید بسیاری از نیازهای بهداشتی و پزشکی ضروری خود را ندارند.
کالاهای تولید داخل هیچ وابستگی مستقیمی به ارز و واردات مواد اولیه ندارند
وی در بخش دیگری از نطق خود با انتقاد از وضعیت نظارت و کنترل بازار، تصریح کرد: امروز برخی امور از جمله کنترل بازار و مدیریت قیمتها به بهانه شرایط جنگی و مسائل دیگر رها شده است. در حالی که بسیاری از کالاهای تولید داخل هیچ وابستگی مستقیمی به ارز و واردات مواد اولیه ندارند و میتوان قیمت آنها را با مدیریت صحیح کنترل کرد.
نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه دولت باید به موضوع فرهنگ عفاف و حجاب رسیدگی کند، تأکید کرد: همچنین دولت باید مدیریت بازار را جدی بگیرد و به جای رها کردن کنترل قیمتها، از همه ظرفیتهای خود برای ساماندهی بازار، حمایت از معیشت مردم و جلوگیری از افزایش بیرویه قیمتها استفاده کند./
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