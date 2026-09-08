بغداد خواستار تمام درآمد گمرکی گذرگاههای اقلیم کردستان شد
به گزارش کردپرس، سامی جلال، مشاور حقوقی وزارت داخله اقلیم کردستان و رئیس تیم مذاکرهکننده برای اجرای سامانه «اسیکودا»، در گفتگو با شبکه روداو، جزئیات آخرین مذاکرات با بغداد را تشریح کرد.
او گفت در ژوئن گذشته توافقی ۱۶ مادهای میان اربیل و بغداد درباره اجرای این سامانه امضا شد، اما سه موضوع همچنان مورد اختلاف بود؛ گذرگاههای غیررسمی، معافیتهای گمرکی و حمایت از تولید داخلی و نحوه تقسیم درآمدهای گمرکی گذرگاههای مرزی.
جلال گفت وزیر دارایی عراق در مذاکرات بر این موضع اصرار داشته که ۱۰۰ درصد درآمد گذرگاهها باید به خزانه عمومی عراق بازگردانده شود.
به گفته او، هیئت اقلیم کردستان دو پیشنهاد ارائه کرده است: نخست اینکه اقلیم ۱۰۰ درصد درآمد را دریافت کند و ۵۰ درصد آن را به بغداد بازگرداند؛ و دوم اینکه در سامانه اسیکودا دو حساب جداگانه برای درآمدهای اقلیم و بغداد ایجاد شود.
او افزود قرار بود این دو پیشنهاد بهعنوان دو گزینه به شورای وزیران عراق ارائه و در آنجا درباره آنها تصمیمگیری شود، اما پس از گذشت چند ماه، متن ارسالی بغداد بدون اطلاع هیئت اقلیم تغییر کرده و در آن آمده است که تمام درآمدها باید به خزانه عمومی بغداد واریز شود.
رئیس تیم مذاکرهکننده اقلیم این اقدام را «تغییری غیرقانونی» دانست و گفت این بند بدون اطلاع هیئت اقلیم و بدون بازگشت موضوع به شورای اقتصادی، تغییر داده شده است.
سامی جلال همچنین گفت نخستوزیر عراق در نشست اخیر پیشنهاد کرده بود تمام درآمدهای گذرگاهها در اختیار اقلیم باشد، اما در مقابل، این مبلغ از سهم اقلیم در پرداخت حقوق کارکنان کسر شود.
او افزود هیئت اقلیم این پیشنهاد را بهطور کامل رد کرده است.
او تأکید کرد: «ما خواستار ۵۰ درصد درآمد گذرگاهها هستیم و باید ویژگیهای خاص اقلیم کردستان در نظر گرفته شود.»
سامی جلال پیشبینی کرد که بهصورت موقت، توافقی برای تقسیم درآمدها به نسبت ۵۰ درصد برای اقلیم کردستان و ۵۰ درصد برای بغداد حاصل شود تا قانون بودجه عراق اجرایی شود.
او همچنین گفت نشست شورای وزیران عراق برای بررسی این موضوع یک هفته به تعویق افتاده است.
پیشتر، سامر قاسم، مدیرکل گمرک عراق، روز ۴ سپتامبر اعلام کرده بود که بغداد و اقلیم کردستان به مرحله نهایی اجرای سامانه «اسیکودا» رسیدهاند و انتظار میرود اقدامات عملی برای اجرای این سامانه و آموزش کارکنان اقلیم از ابتدای اکتبر آغاز شود.
در ۱۸ ژوئن ۲۰۲۶ نیز پس از نزدیک به دو سال مذاکره، هیئت اقلیم کردستان و سازمان کل گمرک عراق توافقی ۱۶ مادهای برای اجرای سامانه اسیکودا در اقلیم امضا کردند.
اسیکودا یک سامانه الکترونیکی بینالمللی برای مدیریت گمرک و تسهیل تجارت است که با هدف ساماندهی درآمدها، جلوگیری از فساد و تسریع روند مبادلات تجاری در گذرگاههای مرزی طراحی شده است.
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